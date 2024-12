Lecce, calciatori seminano il panico in centro: Pelmard denunciato per guida in stato di ebbrezza

LECCE - Ieri sera, poco dopo la cena di Natale, quattro calciatori del Lecce hanno causato attimi di panico nel centro della città a bordo di una Mercedes V8 turbo. Il gruppo, a velocità elevata, ha percorso anche un tratto di strada contromano, mettendo in pericolo i pedoni che si sono dovuti scansare per evitare di essere investiti. Le segnalazioni da parte dei cittadini non sono tardate ad arrivare e la Polizia, intervenuta prontamente, è riuscita a bloccare l’auto.Alla guida del veicolo c'era il difensore giallorosso Pelmard, che, oltre a dover affrontare il ritiro della patente, è stato multato e denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’atleta non si è fermato all’alt dei poliziotti, commettendo anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono ancora in corso, ma l'incidente ha suscitato scalpore, soprattutto considerando la posizione dei protagonisti, che hanno messo a rischio non solo la loro sicurezza, ma anche quella degli altri cittadini.La risposta della società non è tardata ad arrivare mettendo fuori rosa il giocatore. Di seguito la nota ufficiale: “L’U.S. Lecce, alla luce dei fatti accaduti nella serata di ieri, condanna con fermezza il comportamento del proprio calciatore Andy Pelmard, in quanto non conforme alle linee comportamentali dettate dalla società.L’U.S. Lecce nell’attesa di operare gli opportuni approfondimenti su quanto avvenuto ha disposto con effetto immediato l’esclusione del Calciatore dalla rosa della Prima Squadra e valuterà il rilievo anche disciplinare delle condotte, riservandosi di adottare gli opportuni ed ulteriori provvedimenti di cui verrà data successiva comunicazione”.