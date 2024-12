Serie C, Girone C: sfide cruciali per le pugliesi nella ventesima giornata

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventesima giornata del girone C di Serie C, le squadre del sud Italia si preparano a sfide decisive per i rispettivi obiettivi stagionali.

Monopoli-Turris

Dopo il netto 4-0 contro il Taranto al "Veneziani", il Monopoli ospiterà domani sera, alle 20:30, la Turris, che arriva da una pesante sconfitta 0-5 contro il Crotone al "Liguori". La squadra di mister Roselli è chiamata a ottenere il successo per restare in corsa verso la promozione in Serie B, con una posizione nella parte alta della classifica che continua a restare molto competitiva.

Cerignola-Juventus Next Gen

Il Cerignola, reduce da una vittoria fondamentale 1-0 contro il Latina al "Francioni", giocherà sabato 21 dicembre alle 17:30 al "Monterisi" contro la Juventus Next Gen. I bianconeri sono reduci dalla vittoria 2-0 contro il Messina a Biella e sono una squadra in forma, ma il Cerignola cercherà di imporsi per consolidare le proprie ambizioni di playoff e puntare al secondo posto.

Altamura-Crotone

Dopo la sconfitta 1-3 contro l'Avellino al "D'Angelo", l'Altamura avrà bisogno di una vittoria contro il Crotone al "D'Angelo" per avvicinarsi alla salvezza. La squadra di mister De Luca è in un momento difficile, ma una vittoria contro una delle big del campionato potrebbe rappresentare una svolta importante per il futuro in classifica.

Taranto-Giugliano

Domenica 22 dicembre, il Taranto ospiterà il Giugliano allo "Iacovone" in un match cruciale. I campani sono reduci da un'importante vittoria 1-0 contro il Benevento al "Vigorito", ma il Taranto cercherà di reagire dopo un periodo negativo. La partita si giocherà a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, ma la squadra di mister Laterza punterà a ottenere i tre punti per risalire in classifica.

Foggia-Trapani

Il Foggia, dopo il successo 1-0 contro il Picerno allo "Zaccheria", affronterà lunedì 23 dicembre alle 20:30 il Trapani al "Provinciale". I siciliani sono reduci dalla vittoria 1-0 contro la Casertana al "Pinto" e arriveranno con grande fiducia. Il Foggia cercherà di sfruttare il fattore casa per avvicinarsi alla zona playoff e continuare il proprio cammino verso la promozione.

La ventesima giornata si preannuncia quindi ricca di emozioni e sfide decisive per le sorti delle squadre del girone C di Serie C.