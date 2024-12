Lecce, inaugurazione Anno Accademico 2024/25 dell’ISSRM 'Don Tonino Bello'

LECCE – L’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano (ISSRM) “Don Tonino Bello” inaugura il nuovo Anno Accademico 2024/25 con una cerimonia solenne che si terrà lunedì 9 dicembre alle ore 17:30 presso la sala convegni “Teatrino” dell’ex Convitto Palmieri, in piazzetta Giosuè Carducci a Lecce.

La prolusione di Mauro Mantovani

Punto centrale dell’evento sarà la prolusione del prof. Mauro Mantovani, Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana ed ex rettore dell’Università Salesiana, che interverrà sul tema “Tommaso d’Aquino tra teologia e intreccio di saperi”.

L’intervento celebrerà il 750° anniversario della morte di San Tommaso d’Aquino, riflettendo sulla rilevanza del Dottore Angelico nel dialogo tra teologia e altre discipline. Questo approfondimento rappresenta un momento significativo di confronto per studenti, docenti e appassionati di studi teologici, confermando l’impegno dell’ISSRM a promuovere una teologia in dialogo con il contesto contemporaneo.

Il professor Mantovani, insignito nel 2023 del prestigioso Premio San Tommaso d’Aquino, è una figura di spicco nel panorama accademico e teologico internazionale, e la sua partecipazione sottolinea l’importanza dell’evento.

L’Istituto “Don Tonino Bello”

L’ISSRM “Don Tonino Bello”, eretto dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica nel 2017, si distingue come un centro accademico qualificato per lo studio della teologia, della filosofia e delle scienze umane.

L’Istituto offre un percorso formativo articolato in due cicli:

Ciclo triennale per il conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Religiose.

per il conseguimento della Laurea Triennale in Scienze Religiose. Ciclo biennale di specializzazione, con indirizzi pedagogico-didattico o pastorale, abilitante all’insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole.

Il suo obiettivo è fornire agli studenti una solida base per integrare la fede con la cultura, rispondendo alle esigenze delle Chiese locali e della società contemporanea.

Sostegno e collaborazioni

L’Istituto è supportato dall’Arcidiocesi di Lecce e dalle Arcidiocesi di Otranto e Brindisi-Ostuni, oltre che dalle Diocesi di Nardò-Gallipoli e Ugento-Santa Maria di Leuca. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Lecce.