"Leccèfesta", gli appuntamenti di Capodanno

dalle 19 alle 20, all'ingresso del Dea-Fazzi, concerto per pianoforte del maestro Tony Tarantino per degenti, familiari e personale Asl.





- dalle 22, in piazza Libertini partirà il conto alla rovescia per brindare al nuovo anno. Sul palcoscenico ci sarà l'Antonio Amato Ensamble, con la presenza di dieci elementi. Amato è voce storica della Notte della Taranta, artista che vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore musicale. Alle 23.45 sarà la volta dei Gemelli diversi, gruppo musicale pop rap, simbolo degli Anni Duemila, i quali stapperanno lo

spumante con tutti. All'una, gran ritmo con Dj Jad, fondatore degli Articolo 31, negli Anni Novanta, e con Dj Wlady, produttore ufficiale di Dj Ax.



LECCE- La meravigliosa città pugliese si prepara a festeggiare la fine dell'anno con una serie di appuntamenti: