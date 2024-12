Legge Calderoli sull'Autonomia: Emiliano plaude a decisione Cassazione

BARI - "In attesa della decisione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum di abrogazione totale della legge Calderoli, accogliamo con soddisfazione che l’Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha considerato attuale il quesito abrogativo. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024 - a differenza di quanto sostenuto dai fautori della legge Calderoli - non ha inciso sulle questioni di legittimità della proposta referendaria".

Con queste parole, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso il suo parere in merito alla decisione dell'Ufficio Centrale per il referendum, che ha ritenuto legittima e attuale la proposta di abrogazione totale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

Emiliano ha sottolineato che la sentenza emessa dalla Corte costituzionale non ha avuto impatti significativi sulla legittimità della proposta referendaria, come invece sostenevano i sostenitori della legge che promuove l’autonomia differenziata per alcune regioni italiane. Il presidente della Puglia ha quindi ribadito il suo impegno a contrastare la legge, affermando la necessità di mantenere un sistema equo e solidale per tutte le regioni del Paese.