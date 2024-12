Lucia Lombardo torna con l'innovativo format immobiliare ''Le Case di Lucy''

MILANO - Dopo il grande successo ottenuto a Firenze con l’Open House della storica dimora di Benvenuto Cellini, Lucia Lombardo torna con LE CASE DI LUCY, l’innovativo format immobiliare che trasforma la vendita di una casa in un viaggio artistico e culturale.Il 18 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, si terrà a Milano “UN INCONTRO CON WALTER CHIARI”, una serata unica che renderà omaggio al grande attore, figura centrale del teatro e del cinema italiano. L’evento avrà luogo in una casa in vendita situata nella storica via Moretto da Brescia, un angolo simbolo di arte, cinema e cultura, progettata dall’architetto di fama mondiale Paolo Rizzatto. L’ingresso è gratuito su prenotazione chiamando il numero 393 864 4022.Durante la serata lo scrittore Michele Sancisi sarà in dialogo con il giornalista Lucio Giordano, voce autorevole del panorama culturale italiano e presenterà il suo libro, scritto insieme a Simone Annicchiarico, “100% Walter: Chiari. Biografia di un genio irregolare” (Baldini + Castoldi): la prima biografia completa di Walter Chiari, che racconta la sua carriera straordinaria, la complessa personalità e la vita privata, con foto e testimonianze inedite. Ad arricchire l’evento, la performance musicale dal vivo del chitarrista Bryan Bob, che farà rivivere ai partecipanti l’atmosfera della Milano di Walter Chiari, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.Le Case di Lucy è l’innovativo format immobiliare italiano ideato da Lucia Lombardo che si ispira al concetto internazionale di Open House, già affermato con successo in diverse parti del mondo. Diversamente dalle tradizionali agenzie immobiliari, questo approccio trasforma le vendite in autentici eventi, creando un’atmosfera unica fatta di incontri, emozioni e storie. Ogni Open House diventa un’occasione per scoprire non solo una proprietà, ma anche la sua anima.Lucia Lombardo è una giovane imprenditrice milanese che ha saputo unire la sua passione per l'arte e la creatività con il mondo immobiliare. Dopo un passato da artista che ha collaborato con nomi importanti del panorama musicale italiano, come Renzo Fantini, manager di Paolo Conte, Francesco Guccini e Vinicio Capossela, nel 2021 ha fondato il brand Le Case di Lucy (RE/MAX Valori) con l’intento di rivoluzionare il settore immobiliare. Il suo concetto innovativo di "Open House" trasforma la vendita di un immobile in un evento esperienziale, dove ogni casa diventa un set cinematografico tematico, raccontando una storia che coinvolge gli acquirenti. Questi eventi, che combinano arte, cultura e territorio, sono un successo crescente, dimostrando come si possa rivedere l'approccio alla compravendita di immobili.