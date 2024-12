Manfredonia: tenta di uccidere la moglie, arrestato 48enne

MANFREDONIA - Una notte di terrore a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un uomo di 48 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie, dalla quale si stava separando.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe cercato di uccidere la donna in due occasioni nel corso della stessa notte. In un primo momento, si sarebbe recato presso l’abitazione della moglie e avrebbe cosparso di benzina la porta d’ingresso, apparentemente con l’intenzione di appiccare un incendio. Tuttavia, avrebbe desistito all’ultimo momento. Successivamente, dopo che la donna aveva aperto la porta e cercato di difendersi, l’uomo le avrebbe gettato addosso altra benzina e sarebbe fuggito.

La vittima, in preda al panico, è scesa in strada per cercare aiuto. A quel punto, il 48enne, che nel frattempo era risalito in auto, l'ha investita, provocandole ferite alle gambe. Le lesioni sono state giudicate guaribili in circa 30 giorni.

Ad allertare le autorità sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla disperate della donna. La polizia è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare l’uomo sul posto e a impedirne la fuga.