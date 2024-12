Bari, consegnato un riconoscimento a due giovanissimi talenti dello sport e della musica: Achille Giuliani e Mirko Milella

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha consegnato a due giovanissimi baresi - Achille Giuliani, 14 anni, e Mirko Milella, 10 anni - il riconoscimento della città di Bari per i successi conseguiti.Lo scorso 11 dicembre, infatti, Achille Giuliani ha conquistato, al termine di sei incontri emozionanti, una medaglia d’oro alla Youth League organizzata dalla World Karate Federation, a Jesolo. Un risultato eccezionale per il talento dell’associazione sportiva Fudoshin Bari.Mirko Milella, invece, sembra sia nato con la chitarra e viva, letteralmente, di musica: dopo le prime esibizioni a cappello in via Sparano, è approdato a Canale 5 con “Io canto generation”, esibendosi al fianco di Fausto Leali e conquistando il favore del grande pubblico.“Premiare due giovanissimi baresi è una gioia autentica - ha commentato il sindaco di Bari -, perché significa riconoscere il valore della passione e dell’impegno, in questo caso associati a due talenti purissimi. Che si tratti di praticare una disciplina come il karate, che insegna a misurarsi con i propri limiti e i propri punti di forza nel rispetto dell’avversario, o di fare musica, con i suoi codici e lo spazio per l’improvvisazione, ciò che conta è seguire le proprie inclinazioni e lavorare sodo perché i sogni, anche quelli più grandi, possano realizzarsi.Ad Achille e Mirko, insieme al riconoscimento della città di Bari, l’augurio che sento di rivolgere è di poter crescere continuando a fare ciò che più amano e che, peraltro, fanno benissimo”.Di seguito il testo delle due targhe consegnate dal sindaco:· “Ad Achille Giuliani, per aver conquistato la medaglia d’oro alla Youth League della World Karate Federation, dimostrando straordinarie forza, determinazione e disciplina. Un orgoglio per la nostra città e un esempio di impegno e passione per tutti i ragazzi e le ragazze della nostra città”.· “A Mirko Milella, giovanissima promessa della musica dal talento straordinario. Perché con la sua chitarra possa realizzare i suoi sogni e regalare a noi tutti la bellezza della grande musica”.