Molfetta: arrestato 22enne per detenzione e vendita di fuochi d’artificio illegali

MOLFETTA - Un giovane di 22 anni, originario di Bari e già noto alle forze dell’ordine per il suo coinvolgimento nei disordini dello scorso Capodanno a Molfetta, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. L'accusa riguarda la detenzione e la vendita di fuochi d’artificio illegali di fabbricazione artigianale, oltre alla ricettazione.

Le indagini hanno rivelato che il 22enne gestiva un’attività illecita di vendita al dettaglio di esplosivi, utilizzando i social network, in particolare Instagram e TikTok, per pubblicizzare i prodotti. La merce veniva poi consegnata nei pressi di un deposito situato nel centro di Molfetta, al pianterreno di una palazzina abitata e di proprietà dei genitori.

Il deposito, privo di aerazione e dotato di un impianto elettrico funzionante con diversi dispositivi collegati alla rete, rappresentava una situazione di grave pericolo. Al suo interno, i militari hanno rinvenuto:

216 petardi artigianali del peso di 40 grammi ciascuno,

del peso di 40 grammi ciascuno, 21 manufatti artigianali del peso di 32 grammi,

del peso di 32 grammi, due batterie di fuochi d’artificio del peso di 500 grammi ciascuna.

Il giovane, già sotto osservazione per i suoi trascorsi, è ora sotto custodia e dovrà rispondere delle accuse davanti alla magistratura. L’operazione mette in luce ancora una volta i rischi legati al commercio e alla detenzione di materiale esplosivo in condizioni non sicure, un fenomeno che purtroppo si intensifica nel periodo delle festività.

Le autorità continuano a monitorare e a contrastare attivamente tali attività, invitando la cittadinanza a segnalare situazioni sospette per prevenire possibili incidenti.