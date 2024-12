Molfetta, Cittadella degli artisti: quattro proiezioni cinematografiche per le festività

Biglietto intero 6 euro, disponibile al botteghino della Cittadella degli artisti (via Bisceglie 775, Molfetta), attivo dalle ore 17 e chiuso il lunedì. Prevista anche la possibilità di usufruire della promozione per l’acquisto a prezzo scontato per quattro, sei, otto ingressi o dieci alle proiezioni. Accettate Carta docente e Carta Giovani nazionale.





Per info si può chiamare il numero 392 16 38 782.

MOLFETTA - Quattro grandi produzioni cinematografiche internazionali alla Cittadella degli artisti di Molfetta per le festività natalizie.Il 25 e 26 dicembre alle ore 16.30 e 18.30 viene proiettato Oceania 2, il sequel del film d'animazione Disney riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori.Dal 25 al 30 dicembre alle ore 21 è invece in programma la proiezione del nuovo film di Gabriele Salvatores, Napoli New York. Documento fresco dell'Italia postbellica e racconto rocambolesco si intrecciano in una storia dal finale sorprendente.Ancora un appuntamento per il giovane pubblico dal 27 al 31 dicembre (proiezioni ore 16.30 e 18.30) e dal 7 al 12 gennaio (ore 16.30) con Mufasa. Il re leone. Barry Jenkins dirige il prequel del classico Disney, dove Rafiki, Timon e Pumbaa racconteranno la storia di Mufasa a un piccolo cucciolo di leone, narrando l'ascesa di quello che è stato uno dei più grandi re delle Terre del Branco. Chiude la programmazione dal 7 al 12 gennaio (ore 18.30 e 21) Maria di Pablo Larraín: Angelina Jolie interpreta Maria Callas nel racconto degli ultimi giorni della 'Divina'.