Nasce a Milano il primo pop- up natalizio dedicato a Warner Music Italy

Nasce a Milano il primo pop- up natalizio dedicato alla musica di Warner Music Italy che, nel cuore della città in Portanuova, in via Capelli, 5, porterà i suoi visitatori in un’esperienza immersiva tra migliori tendenze musicali del momento dal 7 al 24 dicembre.

Non solo si potranno acquistare le migliori idee regalo a tema: album, merchandising, gadget e prodotti esclusivi, ma ci sarà anche la possibilità di incontrare molti degli artisti più importanti del panorama musicale. Ogni giorno un'esperienza diversa e indimenticabile

Uno spazio ricco di idee regali ma anche un luogo di emozioni ed incontri sia per i più piccoli con i simpatici personaggi delle “Il Mondo di Marmò”, o i concorrenti di Amici, sia per gli appassionati di tutti i generi musicali, dal rap al pop.