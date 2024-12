'Natale...chiamalo che è arrivato', l'albero di Natale della professoressa Maddalena Bellanova dedicato ad 'Inchiostro di Puglia'

CAROVIGNO (BR) - "Natale...chiamalo che è arrivato": è proprio il caso di dirlo. La festa del Santo Natale è un momento molto atteso da grandi e piccini. E tutti lo accolgono nel modo più bello e originale possibile. - "Natale...chiamalo che è arrivato": è proprio il caso di dirlo. La festa del Santo Natale è un momento molto atteso da grandi e piccini. E tutti lo accolgono nel modo più bello e originale possibile.





Per festeggiare la magia natalizia, la professoressa Maddalena Bellanova di Carovigno (BR), docente di Lingua Inglese presso l' "Istituto Comprensivo Carovigno - Plesso Cavallo", grande appassionata di dialetto e di teatro, ha voluto realizzare un bellissimo Albero di Natale dedicato al progetto "Inchiostro di Puglia".





Ma che cos'è "Inchiostro di Puglia"? È un’idea nata nel 2014 e realizzata da Michele Galgano. Il progetto è alimentato dai racconti di chi questa terra la vive e che spesso è costretto a lasciare. Storie dall’inchiostro vivido, puro, che lascia il segno anche in chi pugliese non è. Michele dà vita ad uno spazio inclusivo dove si trova di tutto: dai racconti dei pugliesi ai vari modi di dire. Perché, come dice anche lo slogan, "La Puglia è uno stato d'animo".





Ma torniamo all'albero di Natale della professoressa Maddalena Bellanova. L'impatto visivo è straordinario: nella sua magnificenza, si notano tantissime frasi e modi di dire della Puglia come, ad esempio, "Fatti più dentro con la sedia", "Ho messo l'avvocato", "Oggi mi sono fatta la doccia senza i capelli", "Vuoi essere passato a prendere?" e moltissime altre.





Abbiamo chiesto proprio a Maddalena Bellanova com'è nata l'idea di realizzare questo bellissimo e speciale Albero di Natale. "Seguo Inchiostro di Puglia da quand'è nato il progetto. Sono anch'io una grande appassionata di dialetto e ho sentito da subito che quelle frasi mi appartenevano. Non solo: essendo una docente di lingua inglese, mi sono divertita a tradurre e raccogliere in un opuscolo, frasi del dialetto carovignese, tradotte in lingua inglese" dichiara la Prof "L'idea dell'albero di Natale è nata due anni fa, ma dovevo capire bene come realizzarlo. Dopo varie prove e tentativi, sono giunta al prodotto finale. Ho scelto le espressioni e i modi di dire più rappresentativi per me, ma meriterebbero di stare tutti. Le targhette su cui sono incise le frasi sono state interamente realizzate con estrema dedizione, cura e precisione da un maestro falegname di Carovigno, Giovanni Santoro. Il tutto, ovviamente, sotto mie strette direttive".





Maddalena ha avuto poi modo di inviare le foto del suo albero alla pagina Facebook di Inchiostro di Puglia che le ha subito pubblicate, ottenendo commenti da tantissimi utenti che hanno approvato questa meraviglia.





Siamo voluti andare personalmente a casa della Prof. per ammirare dal vivo il suo Albero di Natale dedicato ad Inchiostro di Puglia e ... credeteci ... è davvero strepitoso! Ne approfittiamo per augurare a voi tutti delle serene festività perché "Natale...chiamalo che è arrivato"!