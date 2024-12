Orsara di Puglia, 'Bio Hub' si racconta: lavoro e inclusione per persone con fragilità

ORSARA DI PUGLIA - Lavoro, inclusione, autonomia, natura, socialità, stupore. Sono tutti gli ingredienti che in questi mesi hanno animato il progetto “Bio Hub”, che attraverso l’attivazione di tirocini formativi ha incoraggiato l’inclusione sociale e relazionale di persone con problematiche psicosociali. Non solo. Anche attività di ortoterapia, orienteering, escursioni, laboratori creativi, soggiorni, visite guidate in aziende agricolo-forestali, visite nel borgo antico di Orsara di Puglia. Adesso, quindi, è il momento di fare un bilancio dell’esperienza maturata e raccontare gli effetti benefici dell’iniziativa destinata a persone con fragilità. Mercoledì 4 dicembre 2024, a partire dalle ore 10.30, nella Community Library di Orsara di Puglia (Largo San Michele), si svolgerà l’evento “Lavoro, inclusione, autonomia”, che segna la conclusione del percorso.Il progetto “Bio Hub”, promosso dal Comune di Orsara di Puglia e finanziato dal GAL Meridaunia, ha coinvolto in particolare minori e adolescenti con problematiche connesse a difficoltà relazionali derivanti da disturbi dell’area del neuro-sviluppo e adulti in carico ai servizi territoriali della salute mentale e a rischio di marginalità. L’iniziativa è realizzata in ats con le cooperative Ortovolante, SocialService, Anteo, Associazione di Volontariato Tutti in volo e consorzio Oltre / la rete di imprese ed il coinvolgimento di Euromediterranea, in qualità di soggetto accreditato all’erogazione dei servizi al lavoro per persone con disabilità.In particolare, il tirocinio formativo ha rappresentato per tutti i partecipanti un’occasione per prendersi più cura di sé stessi e per migliorare la qualità della loro vita. Nel corso della mattinata sono previste anche testimonianze di aziende coinvolte e tirocinanti. Il progetto è finanziato attraverso il Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020. Piano di Azione Locale “Monti Dauni - Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Tra gli interventi dell’evento conclusivo, quelli di Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, Carmine Spagnuolo, del consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese, Mariavittoria Leone, cooperativa Sociale Anteo.