Bari, rapina a un tir carico di pasta: autotrasportatore sequestrato e liberato nelle campagne

BARI – Un tir carico di pasta è stato rapinato in pieno giorno sulla statale 16, nei pressi di Poggiofranco. L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, vede coinvolta una banda di rapinatori armati, che ha messo in atto un’operazione criminale dai contorni inquietanti.

Secondo la ricostruzione, i malviventi hanno affiancato il grosso veicolo, costringendo l’autotrasportatore a fermarsi. Sotto minaccia, l’uomo è stato obbligato a scendere dal camion, poi incappucciato e fatto salire su un’automobile. Nel frattempo, la banda ha avuto tutto il tempo necessario per svuotare completamente il carico del tir. Una volta terminata l’operazione, l’autotrasportatore è stato abbandonato nelle campagne di Grumo Appula, a chilometri di distanza dal luogo della rapina.

Secondo episodio in pochi giorni

Questa rapina sarebbe il secondo episodio in pochi giorni e, come nel caso precedente, sembra riguardare prodotti provenienti dalla stessa azienda di partenza. Episodi analoghi si sono registrati anche nei mesi scorsi in Puglia, con modalità simili e sempre ai danni di aziende alimentari.

Indagini in corso

Sul caso indaga la Polizia di Stato, che sta cercando di far luce su questa escalation di rapine ai danni di mezzi pesanti nella regione. Gli investigatori stanno verificando se ci sia un legame diretto tra i diversi episodi e se la banda sia parte di un’organizzazione più ampia. Le modalità e la frequenza degli attacchi fanno pensare a un gruppo ben organizzato e con un preciso obiettivo logistico e commerciale.