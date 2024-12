Peschici, tragico ritrovamento: muore Giuseppe Biscotti, il cercatore di funghi di 79 anni

PESCHICI - Una tragica notizia ha scosso la comunità di Peschici, in provincia di Foggia, il 26 dicembre. Giuseppe Biscotti, un uomo di 79 anni, è stato trovato senza vita alle 7.30 del mattino, dopo essere uscito il giorno precedente per raccogliere funghi, sua grande passione.

Le ricerche sono iniziate subito dopo che l’uomo, molto conosciuto in paese anche per la sua attività di ceramista, non ha fatto ritorno a casa. Le squadre di soccorso, tra cui i vigili del fuoco e le unità cinofile, si sono attivate immediatamente. Il corpo di Giuseppe Biscotti è stato rinvenuto in località Calalunga, a circa 300 metri in linea d’aria dal punto in cui era stata trovata la sua auto, una Fiat Panda, parcheggiata lungo la strada.

L'uomo, esperto cercatore di funghi, era molto noto nella comunità peschiciana. Le ricerche, che erano state interrotte poco dopo la mezzanotte a causa del buio, sono riprese alle prime luci dell’alba. Purtroppo, all’alba di oggi, il triste esito ha confermato le peggiori previsioni.

Molti cittadini, tra cui il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, hanno partecipato attivamente alle operazioni di ricerca, che hanno visto l’impegno di numerosi volontari. Il dolore per la morte di Giuseppe Biscotti è grande nella comunità, che perde una figura di spicco, conosciuta e apprezzata per il suo impegno e la sua passione per il territorio.

Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma la tragica notizia ha lasciato un vuoto profondo in un paese che piange la perdita di uno dei suoi concittadini più stimati.