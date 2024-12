Puglia: Dino Basile primo cesarino a ricoprire il ruolo di consigliere regionale

PORTO CESAREO - L’Amministrazione Comunale e la comunità cesarina festeggiano un evento storico: la nomina dell’ingegnere Dino Basile a Consigliere Regionale della Puglia, il primo cittadino di Porto Cesareo a ricoprire quel ruolo.“La nomina di Dino Basile a Consigliere Regionale è un traguardo che segna la storia di Porto Cesareo e dimostra quanto il nostro territorio possa esprimere eccellenze capaci di raggiungere alti livelli istituzionali – spiega la sindaca Silvia Tarantino -.Dino rappresenta il meglio della nostra città: una persona determinata, competente e profondamente legata al suo paese. La sua presenza in Consiglio Regionale è un’opportunità unica per dare finalmente voce alle esigenze della nostra terra e portare avanti battaglie fondamentali per il futuro di Porto Cesareo, del Salento e di tutta la Puglia.A nome mio e della mia squadra sono certa che l’impegno di Dino sarà la nostra forza. A lui va l’augurio d buon lavoro per questa nuova avventura, che siamo certi affronterà con la stessa passione e dedizione che lo hanno portato fino a qui”.