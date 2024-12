'1 Natale tutto per te', Bari celebra il Natale con un ricco programma di eventi circensi e musicali: presentata la rassegna promossa dal Municipio I

La magia del Natale continua il 6 gennaio nel quartiere San Nicola (Bari Vecchia) in piazza Federico II, alle 11.00, The Good Ole Boys, una rock’n’roll band con un repertorio che spazia dagli anni ‘50 e ‘60, farà scatenare tutti con i suoi successi senza tempo. Con brani che vanno da Elvis Presley ai Beach Boys, passando per Chuck Berry e Ray Charles, la band promette di portare allegria e di far ballare chiunque sia pronto a immergersi nell’atmosfera vintage. A Torre a Mare, in piazza della Torre, alle 17.30, va in scena “Cuore Matto-spettacolo in aria!” (Cordata F.O.R.) , uno spettacolo di circo/teatro in aria che esplora le fasi dell’amore attraverso acrobazie mozzafiato. Selvaggia Mezzapesa, con la sua straordinaria abilità, guiderà il pubblico in un viaggio poetico e emozionante. A seguire, il Fakiro Nirname porta il suo spettacolo di fuoco, vetri e chiodi, ispirato alla tradizione indiana. Con eleganza e delicatezza, questo principe da favola sfiderà la mente e il corpo, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera misteriosa e affascinante. Infine, ritorna il Duo Almond con lo spettacolo “Chest”: due artisti, un clown giocoliere e un’acrobata aerea, si ritrovano insieme dopo anni di tournée e cercano di inventare nuovi numeri per intrattenere il pubblico, mescolando giocoleria, equilibrismo e acrobazie aeree in uno show che promette risate e meraviglia.



La rassegna “1 Natale tutto per te” è sostenuta anche da BdM Banca - Gruppo mediocredito centrale.

Il 5 gennaio la magia di “1 Natale per tutti” arriva a Japigia, dalle ore 10.30, il Parco Troisi diventa il palcoscenico di “Circobus” (Un Clown per Amico) il laboratorio di circo ludico educativo pensato per bambini e ragazzi. Subito dopo, Mr. Big! Circus Cabaret (Un Clown per Amico) porta il suo cabaret circense. Un artista dalle mille sfaccettature, capace di mescolare giocoleria, equilibrismo, fuoco e clownerie con una dose di sarcasmo e autoironia. Lo spettacolo, ricco di improvvisazioni, coinvolge il pubblico in un mix di comicità e tecnica circense che promette risate e momenti di grande divertimento. Quasi in contemporanea, alle ore 11.00, Viale Japigia ospita il coinvolgente ConTurBand, una marching band di 15 musicisti che, con il loro funky e jazz, faranno battere i cuori dei presenti al ritmo di una musica travolgente. Nel pomeriggio, alle 17.30, si ritorna a Parco Troisi per il MagdaCabaret di MagdaClan Circo, una performance dinamica che mescola numeri circensi a momenti di poesia visiva ed emotiva. Ogni disciplina diventa una danza, una sospensione che coinvolge il pubblico in un’atmosfera moderna e poetica, fatta di piroette, acrobazie e abbracci.