Puglia Popolare: al via il tesseramento e la corsa verso le regionali 2025

LECCE - Venerdì scorso si è svolto presso l’Hotel Hilton Garden Hill di Lecce un incontro organizzato da Puglia Popolare, che ha visto la partecipazione di politici e amministratori locali delle città salentine. Tra i presenti, il commissario regionale Carlo Laurora, il senatore Massimo Cassano e il Commissario del Coordinamento Provinciale di Lecce, Luigi Mazzei. Anche numerosi consiglieri comunali hanno preso parte all'evento, a dimostrazione della crescente influenza della lista nel territorio pugliese. L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per fare il punto sulla situazione del partito, che ha recentemente registrato un significativo aumento nell'elezione di amministratori locali. Questo risultato, evidenziato con orgoglio dai relatori, è stato interpretato come un segnale di un radicamento sempre più forte di Puglia Popolare nelle comunità, frutto di un lavoro costante sul territorio e di un rapporto diretto con i cittadini.È stata avviata la campagna adesioni per il 2025 e sono stati nominati i nuovi vertici del partito a Lecce: Gigi Valente, Giorgio Leo e Barbara Cafaro. Durante il dibattito, si è parlato anche delle prospettive future del partito, con un occhio attento alle elezioni regionali del 2025. Carlo Laurora ha sottolineato l'importanza di continuare il percorso di consolidamento e crescita, puntando su una proposta politica inclusiva in grado di affrontare le sfide socioeconomiche della Puglia. “Siamo una forza in crescita — ha affermato il commissario regionale — e il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente la nostra presenza nelle amministrazioni locali, creando una rete di rappresentanti che condividano i nostri valori e il nostro progetto politico.”Il senatore Massimo Cassano ha messo in evidenza l'importanza di guardare al futuro con ambizione, proponendo una strategia unitaria che valorizzi il contributo di tutti gli amministratori e dei militanti del partito. Un altro tema centrale dell'incontro è stato il ruolo dei consiglieri comunali, considerati il cuore pulsante di Puglia Popolare. Luigi Mazzei, commissario provinciale, ha espresso gratitudine a tutti gli amministratori locali per il loro impegno, sottolineando come la loro azione sul territorio sia fondamentale per costruire una base solida su cui il partito possa continuare a crescere.La presenza di così tanti consiglieri comunali oggi dimostra quanto la nostra lista sia ben radicata nel tessuto sociale e politico della provincia di Lecce. Questo rappresenta un segnale positivo per il futuro, ha affermato Mazzei. L’incontro si è concluso con un appello alla coesione e alla condivisione di obiettivi comuni. Dobbiamo lavorare insieme, superando le divisioni e puntando su una visione condivisa per il futuro della nostra regione, hanno concordato i relatori.Con uno sguardo alle sfide delle regionali 2025, Puglia Popolare sembra pronta a rafforzare il proprio ruolo di protagonista nel panorama politico pugliese, facendo leva sul lavoro capillare degli amministratori locali e su una proposta politica in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. (Federico Aversa)