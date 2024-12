Ricerche in corso per Armando Squillante, scomparso da venerdì 13 dicembre

BARI - È scomparso da venerdì 13 dicembre Armando Squillante, un uomo arrivato dalla Francia che avrebbe dovuto raggiungere Monopoli, in Puglia, ma di cui si sono perse le tracce dopo il passaggio per Roma.

Squillante, partito dalla Francia, è arrivato in treno alla stazione di Milano, dove ha effettuato un cambio per proseguire verso Roma. L’ultima tappa confermata del suo viaggio è stata la stazione Tiburtina, ma da quel momento non si hanno più sue notizie. Avrebbe dovuto continuare il tragitto verso la Puglia, ma non è mai arrivato a destinazione.

Cellulare spento e ultima posizione nota

Il cellulare dell’uomo risulta spento, e l’ultima posizione registrata è stata rilevata proprio nella zona della stazione di Roma Tiburtina. Questo ha complicato ulteriormente le ricerche, già avviate dai Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire i suoi spostamenti successivi.

Appello per la collaborazione

I familiari e le autorità lanciano un appello alla cittadinanza, chiedendo collaborazione per rintracciarlo. Armando Squillante potrebbe trovarsi in stato confusionale, quindi è fondamentale segnalare immediatamente eventuali avvistamenti alle forze dell’ordine.

Chiunque lo abbia visto o lo veda è invitato a contattare i Carabinieri, specificando che si tratta di una persona scomparsa. Ogni informazione, anche apparentemente secondaria, potrebbe rivelarsi cruciale per riportarlo a casa sano e salvo.

Le ricerche continuano senza sosta, con la speranza che Armando Squillante venga ritrovato al più presto.