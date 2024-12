Bari, oggi la visita del Metropolita di Kiev e Ucraina Epifanio I. Leccese: "Bari pronta ad accogliere un summit internazionale per la pace"

BARI - “La presenza a Bari del Metropolita di Kiev e Ucraina Epifanio I, all’interno della sua prima storica visita in Italia e dopo l’incontro con Papa Francesco avvenuto tre giorni fa, è un evento che testimonia ancora una volta il ruolo fondamentale svolto dalla nostra Basilica, nel dialogo tra religioni e popoli – ha affermato il sindaco di Bari Vito Leccese -. Bari ha nella sua storia la vocazione al dialogo multiconfessionale e qui si respira quell’inesauribile speranza per il bene infinito della pace, richiamato spesso da Papa Francesco nelle sue omelie e preghiere. Una vocazione che trae origine dalla sua posizione geografica e che si arricchisce della presenza in Basilica delle reliquie di san Nicola, Santo venerato in tutto il mondo cattolico e ortodosso, e ponte tra Occidente e Oriente"."Non a caso, Sua Santità ha scelto Bari come sede per gli incontri ecumenici di riflessione e preghiera sul tema della pace e del dialogo nel bacino del Mediterraneo, alla presenza dei Vescovi e dei Patriarchi delle Chiese d’Oriente. Bari è anche un luogo “felice” - come recita un sermone russo dell’XI secolo - ma potrà esserlo autenticamente, se le preghiere e le invocazioni alla pace, che si levano quotidianamente, saranno ascoltate. Per queste ragioni, la comunità barese e la città di Bari sono pronte ad accogliere un summit internazionale per la pace, che interroghi i potenti del mondo sull’urgenza di un dialogo e di un cessate il fuoco immediato: un rinnovato confronto che permetta a tutti di fermarsi a riflettere, per sanare le ferite e intraprendere un cammino di ricostruzione, nel segno della testimonianza del vescovo di Myra, uomo di pace e di comunione”.