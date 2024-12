'Rituali di Benessere Finanziario': a Bari il 3 dicembre il format che infrange il tabù dei soldi

BARI - I soldi: una presenza costante e necessaria nelle nostre vite, ma anche un argomento che spesso suscita sensi di colpa, vergogna o imbarazzo. Superare il tabù del denaro e promuovere un rapporto più sano e consapevole con le proprie risorse economiche è l’obiettivo di, il format-evento gratuito organizzato da, progetto creato da Annalisa Monfreda.

Dopo il successo delle tappe di Milano, Venezia, Palermo e Firenze, l’evento arriva a Bari, mercoledì 3 dicembre alle 18.30 presso Spazio Murat. L’incontro è realizzato in collaborazione con Impact Hub e Alleanza Assicurazioni.

Un incontro senza tabù

Protagonista dell’appuntamento sarà Flavia Carlini, divulgatrice, autrice e attivista politica, che condividerà con il pubblico la sua "storia personale di soldi". Carlini, autrice del libro-denuncia "Noi vogliamo tutto. Cronache da una società indifferente" (Feltrinelli), affronterà il tema del denaro in modo diretto e autentico, raccontando aneddoti personali e riflettendo sull'impatto del denaro nella società. A intervistarla sarà Annalisa Monfreda, ex direttrice di Donna Moderna e co-fondatrice di Rame.

Rituali pratici per un nuovo rapporto con il denaro

Oltre alla conversazione, i partecipanti saranno coinvolti in rituali di benessere finanziario, attività interattive che trasformano la percezione dei soldi e offrono strumenti pratici per una gestione consapevole delle risorse. Ogni partecipante riceverà un quaderno, ispirato al metodo giapponese del kakebo ma rivisitato in stile Rame: un diario di viaggio con esercizi, riflessioni ed emozioni da annotare per continuare il percorso anche a casa.

Il progetto Rame: un nuovo approccio all'educazione finanziaria

Rame è una piattaforma multimediale fondata da Annalisa Monfreda, che si propone di trasformare l’educazione finanziaria in un’esperienza accessibile, dinamica e priva di pregiudizi. Con una community di oltre 80.000 persone, per l’80% donne, Rame affronta temi legati alla gestione del denaro attraverso podcast, newsletter e social media, rompendo gli schemi tradizionali e promuovendo una nuova cultura finanziaria.

Il progetto si rivolge in particolare a donne, freelance, giovani lavoratori e tutti coloro che desiderano migliorare il proprio rapporto con le finanze.

L'ospite: Flavia Carlini

Classe 1996, Flavia Carlini è un’autrice e attivista politica impegnata sui temi dell’informazione, dei diritti umani e della parità di genere. Il suo libro "Noi vogliamo tutto" denuncia le ingiustizie sociali e dà voce alle persone marginalizzate. Vicepresidente dell’intergruppo parlamentare per i Diritti Fondamentali della Persona, Carlini è una voce indipendente che partecipa attivamente al dibattito pubblico, offrendo una prospettiva critica e innovativa.

Iscrizione gratuita

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link: Iscrizione Rituali di Benessere Finanziario - Bari.