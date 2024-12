Lecce, 'Tam Tam Tambureddhu Festival': due tappe ad Astràgali Teatro

La sede leccese della compagnia teatrale ospita i due appuntamenti principali della rassegna dedicata al tamburello. 4-7 dicembre, Astràgali Teatro, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Mercoledì 4 e sabato 7 dicembre, Astràgali Teatro ospita nella propria sede a Lecce, due appuntamenti del Tam Tam Tambureddhu Festival, giunto alla sua nona edizione e prodotto da Arra Produzioni Mediterranee e Mascarimì, con la direzione artistica di Claudio "Cavallo" Giagnotti e il sostegno di Astràgali Teatro, la collaborazione di Associazione Core de Villani e Pizzica Pizzica. La rassegna intende valorizzare lu Tamburreddhu, considerato il principale strumento musicale salentino, attraverso momenti musicali, di intrattenimento e riflessione.





Mercoledì 4 dicembre, alle 19 si parte con il documentario "Omaggio a Rachid Taha: Storia, musica, vita politica", a seguire Radio Tradizional con Claudio Cavallo in "Tamburreddhu o Tamburello?", una lezione pratico-teorica sul tamburo salentino, e "Il Tamburo Salentino oggi, tra Elettronica e Nuove Produzioni", con gli interventi di Antonio Castrignanò, Roberto Ghiga, Giancarlo Paglialunga, Federico Laganà, Cesare Dell’Anna, Anna Cinzia Villani. Alle 21 in programma il concerto "La fontanella di Mino Cavallino. Cantu cu la chitarra con Valentina Mazzotta". Sabato 7 dicembre, alle 20, il concerto di Monica Neri e Rita Tumminia, incentrato su musiche tradizionali e nuove composizioni sulla Lira Calabrese ed Organetto Diatonico. A seguire Mattia Dell’Uomo Trio (I Trillanti - Tradizione2.0) con "Saltarello, Stornelli e Suoni di Ciociaria e del Lazio Meridionale".





Nella rassegna la presenza di artisti nazionali e internazionali aiuta ad avviare un confronto tra lu Tamburreddhu e altre percussioni del Mediterraneo, utile a riscoprire le origini vere di questo strumento musicale, simbolo della cultura salentina. È importante valorizzare Lu Tamburreddhu come strumento autoctono, con le sue caratteristiche fondamentali per suonare e ballare la Pizzica Pizzica. Di questo si ha bisogno per conoscere il repertorio della tradizione salentina, e poterlo esportare in tutto il mondo con maggiore consapevolezza.





È previsto un ingresso simbolico di € 2 che consente anche di partecipare all’estrazione di un Tamburo Salentino costruito da Biagio Panico. Consigliata la prenotazione.





Per info e prenotazioni:

tel. 3892105991