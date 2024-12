'Santa Claus is in the House', la Puglia di San Nicola conquista il mondo

BARI - Stamattina, presso il Teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, è stato presentato in anteprima lo spot “Santa Claus is in the House”, la nuova campagna promossa dalla Regione Puglia e da Pugliapromozione per valorizzare il turismo invernale. Lo spot, che celebra la figura universale di San Nicola, sarà trasmesso su canali prestigiosi come CNN e BBC News, raggiungendo Europa, Asia Pacifica, Nord America, Canada e America Latina, oltre a una massiccia diffusione sui social media.

San Nicola: mito, storia e tradizione

Lo spot racconta un viaggio immaginario attraverso la Puglia, dove la figura di San Nicola, trasformato nel Babbo Natale amato da tutto il mondo, si muove tra paesaggi iconici. Dalla Basilica paleocristiana di Tresoldi a Siponto ai panorami dell’Alta Murgia, fino alla Basilica di Bari, il santo si fonde con la bellezza del territorio pugliese. Il regista Antonio Palumbo, attraverso un linguaggio cinematografico evocativo, svela un San Nicola che trascende i confini geografici, abbracciando cultura, spiritualità e folklore.

“San Nicola – ha spiegato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia – rappresenta un’occasione preziosa per raccontare le tradizioni natalizie della nostra regione, rendendola una meta affascinante anche durante le festività. Con questa campagna internazionale vogliamo consolidare l’immagine della Puglia come destinazione unica in tutte le stagioni dell’anno”.

La magia di San Nicola nella Puglia invernale

La campagna si inserisce in un più ampio programma di iniziative che celebra la figura del santo: dalla tradizionale notte del 5-6 dicembre, narrata in un video che ha già superato 2,5 milioni di visualizzazioni, a un calendario ricco di eventi diffusi in tutta la regione.

“San Nicola è un simbolo che unisce Oriente e Occidente – ha sottolineato Serena Triggiani, assessora all’Ambiente – e rappresenta una connessione tra le culture mediterranee e l’identità della Puglia, legata al mare e alla sua storia”.

Lo spot punta a destagionalizzare il turismo, invitando i visitatori a scoprire la Puglia in chiave invernale, con la sua offerta di tradizioni, bellezze naturali e spiritualità.

San Nicola: un ponte tra passato e presente

La lectio di Michele Bacci, professore di Storia dell’Arte Medievale, ha esplorato l’evoluzione di San Nicola in Santa Claus, evidenziando il legame profondo tra la figura taumaturgica del santo e la tradizione natalizia. Dalle scuole del Nord Europa alle rappresentazioni popolari, il viaggio di San Nicola si intreccia con storia e leggenda fino a diventare il Babbo Natale moderno, un simbolo universale di dono e pace.

Le voci del lancio

Durante la presentazione, numerosi interventi hanno celebrato l’importanza di questa campagna:

Aldo Patruno , direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, ha sottolineato come “San Nicola diventi un alfiere per la diversificazione del turismo pugliese, valorizzando non solo mare e enogastronomia ma anche arte e spiritualità”.

Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione, ha definito lo spot "un messaggio di pace e accoglienza, che invita il mondo a entrare nella casa di San Nicola, la Puglia".

Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari, ha aggiunto: "Questa iniziativa contribuisce a far conoscere le meraviglie di Bari e della Puglia, puntando su un turismo che valorizza ogni stagione".

Un invito al mondo

“Santa Claus is in the House” invita il pubblico internazionale a vivere la magia della Puglia durante il periodo natalizio, offrendo un’esperienza unica che fonde tradizione, bellezza e autenticità. La campagna rappresenta non solo una celebrazione del santo protettore di Bari, ma anche un ponte che unisce passato e presente, cultura locale e attrattività globale.