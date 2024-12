Serie B: Bari espugnerà Palermo?

Ssc Bari fb

Invertire la rotta per chiudere il girone di andata con una vittoria che riporti fiducia e serenità nell'ambiente biancorosso, dopo le 2 sconfitte consecutive in casa del Pisa e al San Nicola con il Sudtirol. E' ciò che dovrà inseguire il Bari al Barbera di Palermo, dove alle ore 18 di giovedì 26 dicembre 2024, per la 19esima della Serie B 2024-2025, affronterà i rosanero in crisi di risultati. Reduci dal 2-1 subìto sul campo del Sassuolo, alla pari dei biancorossi, i siciliani non vincono dal 1 dicembre, quando, sempre al Barbera, liquidarono lo Spezia con un secco 2-0. L'astinenza dei palermitani dalla vittoria rappresenta un dato statistico di non poco conto anche alla luce del sottile divario di classifica che vede il Palermo, dodicesimo con 21 punti, distanziato di 3 lunghezze dal Bari, settimo con 24. Questo distacco spingerà i biancorossi a centrare la terza vittoria esterna di questo campionato e anche a riscattare il 3-0 subìto al Barbera il 2 febbraio scorso, in quello che fu l'anticipo valido per la 23esima giornata della Serie B 2023-2024 ? Al campo l'ardua sentenza.