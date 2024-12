Serie B: Il Bari cade al “San Nicola”, il Sud Tirol vince 0-1

Ssc Bari fb

FRANCESCO LOIACONO - Seconda sconfitta consecutiva per il Bari, che cede al Sud Tirol per 0-1 nella diciottesima giornata di andata di Serie B. La partita, giocata allo stadio “San Nicola”, è stata decisa nei minuti finali da un gol di El Kaouakibi al 90’, che ha punito la formazione biancorossa dopo una gara combattuta ma priva di concretezza sotto porta.La cronaca della partitaIl primo tempo si apre con un Bari volenteroso ma impreciso. Al 18’ Falletti, per gli ospiti, sfiora il gol con una conclusione pericolosa. I padroni di casa rispondono al 24’ con Pucino, che va vicino alla rete, e al 28’ con Dorval, incapace di concretizzare una buona occasione. Il Sud Tirol si rende pericoloso al 32’ con Odogwu, che però calcia fuori.Nella ripresa, entrambe le squadre cercano il gol ma la partita rimane bloccata. All’8’ Merkaj, per il Bari, fallisce un’occasione, mentre al 19’ è Arrigoni per il Sud Tirol a mancare di poco il bersaglio. Al 35’ Rover spreca da posizione favorevole, mentre al 38’ Dorval si avvicina nuovamente al vantaggio per i biancorossi.Quando la gara sembrava avviarsi verso il pareggio, al 90’ El Kaouakibi spezza l’equilibrio con un tocco al volo di destro su cross di Crespi, portando il Sud Tirol in vantaggio. Nei minuti di recupero, il Bari tenta il tutto per tutto: al 92’ Maita sfiora il pareggio, e al 99’ una punizione di Bellomo va vicinissima alla rete, ma il risultato non cambia.Momento difficile per il BariQuesta sconfitta, che segue il 2-0 subito contro il Pisa all’“Arena Garibaldi”, evidenzia il momento difficile del Bari, ora chiamato a rialzarsi. La prossima sfida è prevista giovedì 26 dicembre alle 18, quando i biancorossi affronteranno il Palermo allo stadio “Barbera” per la diciannovesima giornata di andata.Una gara chiave per il riscatto e per ritrovare il giusto passo in campionato.