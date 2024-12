Squalo elefante lungo otto metri avvistato vicino la riva della costa croata

CROAZIA– Grande emozione nel Golfo del Quarnero, sull’Adriatico croato, dove un raro squalo elefante (Cetorhinus maximus) è stato avvistato a circa 200 metri dalla costa. La gigantesca creatura marina ha nuotato lentamente in superficie per diversi minuti, offrendo uno spettacolo unico e attirando l’attenzione di numerosi testimoni che non hanno esitato a fotografare e filmare l’evento.

Un avvistamento straordinario

Le immagini raccolte sono state analizzate dalla Facoltà di Scienze di Pola, che ha confermato con certezza l’identità dell’animale. "La pinna è inconfondibile: si tratta di uno squalo elefante," ha dichiarato l’istituto.

Un video registrato da una barca mostra chiaramente il comportamento dello squalo, che si muoveva con estrema lentezza. La D.ssa Diana D’Agata, esperta veterinaria e ricercatrice con base nel Regno Unito, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “L’avvistamento è estremamente raro e una felice coincidenza.”

Un gigante del mare innocuo per l’uomo

Gli squali elefante, seconda specie di squalo più grande al mondo dopo lo squalo balena, possono raggiungere lunghezze superiori ai 10 metri. Nonostante le dimensioni impressionanti, non rappresentano alcun pericolo per l’uomo.

“Non attaccano né nuotatori né subacquei e reagiscono in modo pacifico alla presenza di barche o persone,” ha spiegato la D.ssa D’Agata.

Un enigma della natura

Gli squali elefante si nutrono di plancton e trascorrono gran parte della loro vita migrando in cerca di cibo. Tuttavia, molti aspetti del loro comportamento restano un mistero. “Non sappiamo ancora perché alcuni preferiscano vivere in solitudine, mentre altri si riuniscono in gruppi che possono superare le cento unità,” ha aggiunto l’esperta.

Un evento raro da custodire

L’avvistamento di uno squalo elefante nel Golfo del Quarnero rappresenta un’occasione unica per ammirare uno dei giganti del mare, ma anche per riflettere sull’importanza della tutela dell’ambiente marino, necessario per la conservazione di specie così straordinarie.