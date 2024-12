Tragedia ad Andria: 60enne muore dopo aver lasciato il Pronto Soccorso

ANDRIA - Una tragedia si è consumata questa mattina all'alba, a pochi passi dall'ospedale Bonomo di Andria, dove un uomo di 60 anni è deceduto dopo aver lasciato il Pronto Soccorso. La vittima, stanca dell'attesa per ricevere cure, aveva deciso di allontanarsi dalla struttura sanitaria, ma poco dopo ha accusato un malore fatale.L'uomo si era recato in ospedale a causa di una cefalea, alta pressione sanguigna e un formicolio al braccio, sintomi che lo avevano preoccupato. Nonostante la situazione, la lunga attesa nel Pronto Soccorso sembra averlo indotto a lasciare l'ospedale, probabilmente nella speranza di essere assistito più rapidamente in un altro momento. Purtroppo, una volta fuori dalla struttura, ha accusato un malore improvviso che gli è stato fatale.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze esatte della morte e accertare eventuali responsabilità. Si cerca di comprendere se ci siano stati ritardi o problematiche legate all'assistenza sanitaria che possano aver contribuito alla tragedia.