Andria: Di Bari al secondo sopralluogo sui cantieri di Ferrotramviaria per l’interramento della linea linea ferroviaria

BARI - La consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari ha partecipato al sopralluogo voluto dall’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento sui cantieri del grande progetto di Ferrotramviaria per l’interramento della linea ferroviaria che attraversa Andria.“I lavori stanno procedendo - dichiara Di Bari - e rispetto al primo sopralluogo fatto a settembre ci sono stati dei notevoli passi avanti. Dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione, perché è indispensabile finire entro il prossimo 30 maggio e rispettare i tempi di rendicontazione secondo le direttive europee per non perdere il finanziamento. Bisogna per questo monitorare costantemente l’andamento dei lavori e impegnarci tutti insieme per questo obiettivo. Non possiamo perdere questa occasione per ricucire la città, ancora oggi tagliata in due. Andria deve ritornare alla normalità”.