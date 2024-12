Trani Hair Festival: bellezza, solidarietà e inclusione al centro della scena

TRANI - Combinare bellezza, creatività, solidarietà e inclusione. Questo l’obiettivo della prima edizione del Trani Hair Festival, andato in scena la scorsa domenica nell’auditorium della parrocchia San Magno a Trani. Organizzato dal collettivo Parrucchieri in Scena, l’associazione nata a maggio dello scorso anno con l’obiettivo di fare rete fra parrucchieri della città di Trani, il festival non è stato solo una celebrazione dell'arte dell'acconciatura, ma un'importante iniziativa di beneficenza, con un forte messaggio di inclusione sociale, soprattutto per le persone autistiche.L’evento, patrocinato dal Trani Autism Friendy, guidato dal vice sindaco del Comune di Trani, Fabrizio Ferrante, ha visto la partecipazione di numerosi parrucchieri della città che, con passione e maestria, hanno realizzato acconciature esclusive su modelli di ogni età e stile. Ma il cuore del festival è stato il coinvolgimento dei ragazzi della cooperativa sociale e centro polivalente Gli Aquiloni che hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi al mondo della bellezza e dell’acconciatura. Il principale obiettivo del Trani Hair Festival, infatti, è stato quello di promuovere l'integrazione delle persone autistiche nel mondo del lavoro. Il collettivo di parrucchieri ha deciso di rendere il festival non solo un evento di esibizione artistica, ma anche una finestra di opportunità professionale per i giovani autistici, con la speranza che possano essere valorizzati i loro talenti e che possano trovare un percorso di autonomia lavorativa nel settore della bellezza.Mauro Rigante, presidente dell’associazione, ha sottolineato che l'intento principale era proprio quello di dare visibilità ai ragazzi autistici, creando un'opportunità concreta di inclusione, non solo sociale ma anche professionale. "Oltre a mostrare la nostra creatività nel realizzare acconciature, vogliamo far comprendere che, attraverso il lavoro, è possibile abbattere le barriere e favorire l'integrazione", ha dichiarato Rigante. Una delle novità più sorprendenti del Trani Hair Festival è stata la presenza di quattro carabinieri che hanno partecipato alla sfilata, sfoggiando nuove acconciature create dai parrucchieri locali. La partecipazione dei militari ha contribuito a rendere il festival ancora più speciale, dimostrando come la bellezza e l'inclusione possano unire diverse realtà, anche quelle più istituzionali.La serata ha visto anche un programma ricco di spettacoli dal vivo, che ha regalato emozioni e divertimento al pubblico presente. Il flagman Stefano Scarpa, noto per la sua energia e il suo carisma, ha incantato i presenti con il suo spettacolo, mentre la cantante Maria Chiara Barracchia ha emozionato con la sua voce, dando un tocco musicale all’evento. A chiudere la serata, la performance della cantante Angela Bini, che ha contribuito a creare l'atmosfera di festa e solidarietà che ha caratterizzato tutto il festival. Molti dei saloni di bellezza e parrucchieri locali hanno partecipato attivamente al festival, offrendo la propria esperienza e competenza per realizzare acconciature uniche.Tra i saloni Bellessere di Mauro Rigante e Davide Quacquarelli, Maison Paradiso di Mara Paradiso, Dorita Parrucchiera di Dorita Festa, Cristina Termine, Global look di Guido dell'Oglio e Carlo Frisari, Isabella Ciraselli Hair Colorist, Luigi Ciliento, Nicola Frigione, Nicola Zagaria, The Gentleman Barber di Francesco Granieri, Rossella Chietri, Laura Di Perna, Rossella Capogrosso, Arte Bellezza di Luigia di Bari.Tutti professionisti che hanno messo a disposizione il proprio talento per contribuire al successo dell’iniziativa. L'evento, infatti, non è stato solo un'occasione per ammirare acconciature di tendenza, ma anche un modo per sostenere una causa importante. La solidarietà è stata il filo conduttore dell'intera serata, e il pubblico ha risposto con grande entusiasmo, confermando l'importanza di eventi che uniscano la bellezza con valori più profondi come l'inclusione sociale.Per informazioni: Angelica Scarcelli, tel. 327 1085155