'Road to Berlin': la Filarmonica Pugliese debutta a Bari e approda alla Philarmonie di Berlino con la 'Notte Italiana'

BARI - Parte il 6 dicembre dal Teatro Petruzzelli di Bari il tour "Road to Berlin" dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, un percorso musicale che condurrà sessantasette musicisti pugliesi nella prestigiosa Philarmonie di Berlino. È la prima volta che una compagine sinfonica pugliese viene invitata ad esibirsi nella capitale mondiale della musica classica, ospite di un cartellone che include le orchestre più importanti al mondo, come i leggendari Berliner Philarmoniker.

La prima tappa: Bari, 6 dicembre

La tournée si apre in terra barese, nella Sala delle Muse del Circolo Unione, all’interno del Teatro Petruzzelli, con una serata già sold out. Il programma include grandi classici del repertorio europeo e italiano: il concerto per tre pianoforti e orchestra di Mozart, il concerto per due pianoforti e orchestra di Poulenc e celebri brani di Puccini, Donizetti e Cardillo.

Sul podio, a dirigere l’orchestra, sarà il M° Manuel Tevar, uno dei più influenti direttori e compositori spagnoli della sua generazione. Ai pianoforti si esibiranno i solisti Marco Schiavo, Sergio Marchegiani e Raffaele D’Angelo, affiancati da Flavio Peconio e Simone Arbore.

Verso Berlino: una celebrazione dell’italianità

Dopo la tappa barese, l’Orchestra sarà ad Ariano Irpino l’8 dicembre, ospite della Società Italiana della Musica da Camera. Il tour si concluderà l’11 dicembre a Berlino, nella sala grande della Philarmonie, con un concerto intitolato "Italienische Nacht" (Notte Italiana), interamente dedicato al genio musicale italiano.

Nel prestigioso teatro berlinese, che con i suoi 2500 posti rappresenta un simbolo della musica classica mondiale, risuoneranno capolavori come l’Ouverture di Rossini, "E lucevan le stelle" dalla Tosca di Puccini, "Core ‘ngrato" di Salvatore Cardillo e "Una furtiva lagrima" dall’opera L’elisir d’amore di Donizetti.

Ad accompagnare l’orchestra in questa serata speciale ci saranno il soprano Maria Giulia Milano, il tenore Aldo Caputo, e i pianisti Marco Sollini e Salvatore Barbatano, oltre al sassofonista Gaetano Di Bacco.

Un momento storico per la Puglia e l’Italia

L’esibizione berlinese rappresenta un traguardo straordinario per la Filarmonica Pugliese e per l’Italia. Con questa performance, l’orchestra diventa l’unica rappresentante italiana nel cartellone 2024 dei Berliner Philarmoniker, dopo aver già calcato palcoscenici di rilevanza mondiale come il Mozarteum di Salisburgo nel 2023.

Oltre all’aspetto artistico, il tour è un'importante occasione di promozione culturale per la Puglia e il Paese, sottolineando il valore della musica italiana come ambasciatrice di eccellenza nel mondo.