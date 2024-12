Unimore ricorda Davide Pellegrino con un attestato alla memoria

MODENA - L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha voluto rendere omaggio a Davide Pellegrino, giovane di 28 anni originario di Collepasso, scomparso lo scorso 22 settembre a causa di una grave malattia che ha segnato gli ultimi otto anni della sua vita.

La cerimonia

In una commovente cerimonia tenutasi nella Sala Eventi del Tecnopolo, l’ateneo ha consegnato alla famiglia di Davide un attestato alla memoria, riconoscendo il suo straordinario impegno e il percorso di studi che, nonostante le difficoltà, lo aveva portato a un passo dal conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria del Veicolo. All'evento hanno partecipato i familiari, i colleghi di corso e i docenti che hanno avuto l'onore di accompagnare Davide nel suo cammino accademico.

Un esempio di determinazione

Davide Pellegrino, negli ultimi anni, aveva iniziato a lavorare presso FPT-Iveco, dove si era distinto per il suo talento e la sua dedizione. Durante la cerimonia, la famiglia ha ricevuto una lettera dei suoi superiori, che hanno sottolineato non solo le sue competenze professionali, ma anche le qualità umane che lo rendevano una persona speciale e apprezzata all'interno dell'azienda.

Il professor Francesco Leali, Direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, ha dichiarato:

"L’omaggio vuole essere un segno di riconoscimento per il percorso intrapreso da Davide Pellegrino, un giovane che ha saputo affrontare con perseveranza le sfide dello studio e della formazione. Un gesto che vuole anche essere un’occasione per ricordare il valore della forza e del coraggio dimostrato nella sua vita. La sua storia e il suo esempio rimarranno un esempio per tutti."

Un ricordo che ispira

Davide lascia dietro di sé un'eredità fatta di determinazione, resilienza e coraggio, che continua a ispirare chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo. Il riconoscimento da parte dell’Università non è solo un tributo al suo impegno accademico, ma anche un messaggio di speranza e memoria per chi crede nella forza della volontà di fronte alle avversità.