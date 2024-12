Prosegue con il terzo appuntamento 'In VINO VeritARS': il 14 dicembre a Bitonto presso la sede di Asteria Space

L’evento si aprirà, come di consuetudine, con un talk condotto da Carmela Loragno, sommelier, giornalista e direttore di Food Lifestyle e Alessandra Savino, giornalista e fondatrice di Asteria Space, durante il quale l’artista e la fondatrice della cantina si racconteranno al pubblico. Seguirà la degustazione di un calice da parte del pubblico guidato dalla sommelier. Molto più di una mostra d’arte e molto più di una semplice degustazione di vini, una vera esperienza multisensoriale.Come nasce l’idea della rassegna? Tutto ha inizio dall'incontro di due antiche divinità greche: Asteria e Dioniso. La dea delle stelle, moderna paladina di tutti gli artisti, per la prima, volta accoglie nel suo regno Dioniso, noto poi ai Romani come Bacco. Il mito vuole che lui non fosse solo il dio del vino bensì anche del teatro, amante delle arti. E, dunque, galeotto è stato quest'incontro nel nome del quale nasce "In VINO VeritARS - Un viaggio fra storie e degustazioni". Un percorso, un dialogo, un racconto ed un confronto fra due protagonisti del territorio pugliese."Scrittura, sport e vino. Come si coniughino queste tre realtà non me lo sono ancora chiesto. Fatto sta che sono proprio questi gli elementi imprescindibili della mia vita, quelli nati da una profonda passione per tutto ciò che è condivisione e che nasconde o rivela delle storie", così si descrive Carmela Loragno, "Direttrice di Food Lifestyle e trainer per lavoro, atleta e sommelier per passione, sono da sempre mossa dalla voglia di scoprire il legame profondo tra sapori e sensazioni, alla ricerca di un equilibrio tra benessere e piacere, guidata dalla convinzione che la vita vada sorseggiata in ogni sua sfumatura".Per questo terzo appuntamento della rassegna, Asteria Space ha ‘chiamato alle armi’ un’artista come Angela Regina che fa della fotografia il suo linguaggio espressivo per eccellenza. Artista pugliese nata nel 1982, diplomata presso l'I.S.A. d'Arte di Bari, prosegue i suoi studi conseguendo il diploma di laurea in decorazione presso l'Accademia delle Belle arti di Lecce. Concepisce l'arte secondo un pensiero totalizzante, nel suo curriculum compaiono anche esperienze cinematografiche. Da sempre affascinata dalla fotografia istantanea di cui predilige il formato e le cromie. Nelle sue fotografe il fruitore viene trascinato in una dimensione onirica, in bilico tra reale e surreale, un po' sognante e a volte ironica con netti riferimenti alla realtà. Molto spesso si tratta di "self portrait" in cui l'artista entra nel personaggio per vivere pienamente l'opera.Per una serata tutta al femminile, poi, la scelta della cantina ospite non poteva che ricadere sull’ azienda vitivinicola che porta il nome di Valentina Passalacqua. Originaria di Apricena, quest’ultima ha conseguito una laurea in Giurisprudenza e un Master in Business Administration a Londra. Dopo un periodo nell’azienda estrattiva di famiglia, ha deciso di intraprendere un percorso autonomo nel mondo del vino. La nascita della figlia Giulia nel 2008 ha rappresentato una svolta, spingendola a creare un’azienda agricola dedicata alla produzione di vini naturali. La sua filosofia si basa su una visione olistica e sul rispetto per la Madre Terra, con l’obiettivo di democratizzare il vino naturale e renderlo accessibile a un pubblico ampio. L’azienda si estende su circa 100 ettari di vigneti coltivati secondo pratiche biologiche e biodinamiche, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale. La cantina unisce metodi tradizionali, come l’uso di lieviti indigeni e l’affinamento in vasche di cemento, a una costante sperimentazione, producendo vini che riflettono l’autenticità del territorio garganico. Durante la serata del 14 dicembre Valentina farà immergere il pubblico nel mondo dei vini orange proponendo la degustazione del suo “Meraviglia”."Ospitare negli spazi di Asteria Space artisti e cantine fiore all’occhiello della nostra regione, non solo è un onore ma una sfida che accolgo con grande entusiasmo. Già da alcuni anni pensavo ad un progetto che potesse fondere due forme di creatività come la viticultura e il processo di realizzazione di un’opera d’arte in un’unica esperienza immersiva", dichiara Alessandra Savino, "e l’incontro e confronto con Carmela Loragno è stata la scintilla che ha acceso ancor più questo entusiasmo permettendogli di concretizzarsi in qualcosa di unico".“In VINO VeritARS” si concluderà con un quarto appuntamento il 23 gennaio, durante il quale sarà inaugurata la mostra personale di Giuseppe Ghiro e tornerà ospite Placido Volpone con la degustazione di un calice di rosso.Ogni appuntamento prevede l'acquisto di due tipologie di ticket unicamente tramite Eventbrtite. Per l’evento del 14 dicembre è previsto un ticket completo (ingresso alle 19) che include fruizione dell’esposizione di opere di Angela Regina, incontro e talk con l'artista, incontro con un rappresentante della cantina, racconto della cantina e del vino a cura di Carmela Loragno (sommelier), degustazione guidata di un calice di vino; un ticket ridotto (ingresso alle 20,30) che consente invece, l’ingresso alla mostra ed un calice di vino. Entrambi possono essere acquistati tramite il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-in-vino-veritars-un-viaggio-fra-storie-e-degustazioni-3-appuntamento-1095125603159?aff=oddtdtcreator Per maggiori info contattare il numero 3773872180 (anche whatsapp) o la mail info@asteriaspace.it