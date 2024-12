United Cup, l’Italia domina la Svizzera: 3-0 e sfida decisiva contro la Francia

Flavio Cobolli apre con una vittoria combattuta

Nel primo singolare, Flavio Cobolli ha avuto la meglio sullo svizzero Dominic Stricker con il punteggio di 6-3 7-6. L’italiano ha dominato il primo set grazie a un servizio molto preciso, che gli ha permesso di mantenere il controllo del gioco. Nel secondo set, l’equilibrio ha regnato fino al tie-break, dove Cobolli ha brillato con un ottimo rovescio e colpi liftati, aggiudicandosi il match.

Jasmine Paolini travolge Belinda Bencic

Nel secondo singolare, Jasmine Paolini ha schiacciato la svizzera Belinda Bencic, vincendo con un perentorio 6-1 6-1. L’azzurra ha dominato dall’inizio alla fine, imponendo il suo ritmo e non lasciando spazio alla più quotata avversaria.

Vavassori e Errani sigillano il trionfo nel doppio misto

A chiudere la giornata, il doppio misto formato da Andrea Vavassori e Sara Errani ha completato il 3-0 battendo la coppia svizzera Bencic-Stricker con il punteggio di 6-4 6-4. Gli italiani hanno gestito il match con esperienza e precisione nei momenti chiave.

La sfida contro la Francia

L’Italia tornerà in campo nella notte tra martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio, alle ore 00:30, per affrontare la Francia in una sfida decisiva. Gli azzurri dovranno vincere per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale della competizione.

Una vittoria contro la Svizzera che dà morale e fiducia, ma ora l’obiettivo si sposta sul confronto con i transalpini, decisivo per continuare il cammino nella United Cup.