Venerdì 27 dicembre: una serata di improvvisazione teatrale al Teatro Asfalto di Lecce

Info e prenotazioni



I posti a sedere sono limitati e disponibili fino a esaurimento. Non perdete questa serata speciale, dove il teatro e l’improvvisazione si fondono per creare storie uniche e irripetibili, vissute nel qui e ora.



Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi al Teatro Asfalto di Lecce.



LECCE - Venerdì 27 dicembre, alle ore 20:30, il Teatro Asfalto di Lecce ospiterà il secondo atteso appuntamento della Scuola Improvvisart di Lecce, un evento imperdibile per gli amanti del teatro e dell’improvvisazione. La serata vedrà protagonisti gli allievi del corso avanzato diretti da Paolo Paticchio, gli studenti dell’Impro Vocal Lab sotto la guida del musicista Michele Cortese, e gli attori della Bottega diretti da Fabio Musci.Tre performance inedite in una serata unicaIl programma della serata propone tre spettacoli esclusivi:1. “Imitation of Life” – Gli allievi del corso avanzato apriranno la serata con una performance che trasforma una cena natalizia in un viaggio attraverso le vite passate e future dei commensali, svelate grazie alla magia dell’improvvisazione.2. “Inside Out Musical Show” – Sotto la direzione musicale di Michele Cortese, questa performance condurrà il pubblico in un turbinio di emozioni, narrando in soli cinque minuti i pensieri di un uomo innamorato attraverso uno sketch musicale improvvisato.3. “The Challenge” – La serata si concluderà con una sfida senza precedenti: otto improvvisatori si affronteranno in prove di abilità, creatività e comicità, seguendo esclusivamente i suggerimenti del pubblico. Ogni round sarà una sorpresa, e solo il migliore – o il più folle – riuscirà a conquistare il cuore e l’applauso degli spettatori.La magia dell’improvvisazione teatraleGli spettacoli di metà anno rappresentano per gli allievi una preziosa opportunità per mettersi alla prova e condividere con il pubblico il frutto del loro studio e del loro entusiasmo. Durante la serata, saranno gli spettatori stessi a lanciare le sfide, proponendo temi, stili e spunti creativi che prenderanno vita sul palco in tempo reale.La Scuola Improvvisart di Lecce, attraverso un corso triennale, mira a formare attori consapevoli delle proprie emozioni e capacità sceniche, in grado di affrontare spettacoli ed eventi basati sull’improvvisazione teatrale.