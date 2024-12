WTA 125 Florianopolis: Nicole Fossa si ferma ai quarti, domina Ylena In-Albion

- Il torneo WTA 125 di Florianopolis, in Brasile, si conclude ai quarti di finale per l’italiana, sconfitta dalla svizzeracon un netto. La svizzera, con un servizio impeccabile e un gioco solido, ha imposto il proprio ritmo, lasciando poche opportunità alla tennista molisana, numero 272 del ranking mondiale.

Il match

Nel primo set, Fossa ha cercato di tenere testa alla precisione di In-Albion, ma il servizio della svizzera si è rivelato decisivo, permettendole di chiudere agevolmente sul 6-3.

Nella seconda frazione, l’italiana ha provato a restare in partita mantenendo l’equilibrio fino all’1-1, ma da quel momento la svizzera ha preso il largo grazie a colpi incisivi, tra cui rovesci e passanti incrociati. Il parziale si è chiuso con un netto 6-1 in favore di In-Albion, che si qualifica per le semifinali.

Gli altri quarti di finale

In altri incontri, la francese Leolia Jeanjean ha dominato l’ucraina Valeriya Strakhova con un perentorio 6-2, 6-1, mentre l’argentina Maria Lourdes Carle ha superato la polacca Katarzyna Kawa con il punteggio di 6-4, 6-1. La polacca Maja Chwalinska, infine, ha avuto la meglio sull’egiziana Mayar Sherif in tre set combattuti, 6-3, 4-6, 6-1.

Il percorso di Nicole Fossa

Fossa, classe 1994 e originaria di Isernia, aveva raggiunto i quarti grazie a una vittoria sofferta negli ottavi contro la greca Despoina Papamichail, sconfitta con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-3. Un risultato che conferma la crescita della tennista azzurra, che punta a scalare posizioni nel ranking mondiale e a migliorare il suo attuale 272º posto.

Per Fossa, il torneo brasiliano resta un'esperienza positiva, ma la sfida contro In-Albion ha mostrato la necessità di affinare ulteriormente il gioco per competere ai massimi livelli.