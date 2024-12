Serie C, Girone C: Foggia travolgente, 3-0 al Messina al 'San Filippo'

credits: Calcio Foggia 1920 fb

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia conquista una vittoria netta per 3-0 contro il Messina nella diciottesima giornata di andata del Girone C di Serie C. Un successo costruito con determinazione e qualità, che consente ai pugliesi di agganciare la tredicesima posizione in classifica a quota 21 punti, condivisa con la Cavese, mentre i siciliani restano in zona pericolo, quartultimi con 16 punti.

Primo tempo: Mazzocco sblocca il match

La gara si apre con un’occasione per il Messina al 6’, quando Petrungaro sfiora il gol. I padroni di casa continuano a spingere, ma al 18’ è il Foggia a rendersi pericoloso con Garofalo, che manca di poco la rete.

Il vantaggio dei pugliesi arriva al 26’: Mazzocco lascia partire una conclusione potente e precisa da trenta metri che si insacca in rete, sorprendendo il portiere. Al 31’, il Foggia sfiora il raddoppio con Camigliano, mentre al 33’ Petrungaro del Messina si avvicina al pareggio, senza però riuscire a concretizzare.

Sul finire del primo tempo, il Foggia ha un’altra opportunità con Gargiulo, ma la sua conclusione al 45’ termina fuori.

Secondo tempo: dominio rossonero

Nella ripresa il Foggia continua a premere, ma al 5’ Mazzocco spreca una buona occasione per incrementare il vantaggio. Al 9’, è Millico a mancare il bersaglio da posizione favorevole.

Il Messina prova a reagire al 16’ con Anatriello, che va vicino al pareggio, ma al 22’ arriva il colpo del KO: ancora Mazzocco, protagonista assoluto, realizza una splendida girata al volo di destro su assist di Zunno, portando il Foggia sul 2-0.

Il Foggia non si ferma e sfiora il tris al 32’ con Millico, mentre al 44’ il Messina cerca di rientrare in partita con Di Palma, il cui tentativo sfiora il palo.

Nel recupero, al 93’, il Foggia cala il tris con Emmausso, che trasforma un passaggio di Vezzoni in un diagonale vincente. L’ultima occasione del match arriva al 94’ con Re del Messina, ma il suo tiro non trova la rete.

Classifica e prossimi impegni

Con questo successo, il Foggia rilancia le sue ambizioni di risalita in classifica, consolidandosi nella parte centrale. Il Messina, invece, rimane invischiato nella lotta per la salvezza e dovrà reagire nelle prossime giornate per risalire la china.