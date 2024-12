XVI Meeting del Volontariato: un successo di partecipazione e riflessione a Bari

BARI - Si è conclusa con grande partecipazione la XVI edizione del Meeting del Volontariato, intitolata "Irresponsabili", organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS. L’evento, che si è svolto a Bari, ha registrato numeri in forte crescita rispetto alle edizioni precedenti: 130 associazioni, centinaia di volontari, oltre 600 studenti coinvolti e migliaia di visitatori durante le tre giornate di manifestazione.

Un viaggio tra impegno e partecipazione

La manifestazione ha rappresentato un momento di incontro tra cittadini e mondo del Terzo Settore, con uno spazio dedicato alle riflessioni sui temi della responsabilità, legalità, ambiente, questioni di genere e disagio giovanile. Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola ETS, ha sottolineato l’importanza del Meeting come strumento di sensibilizzazione e crescita culturale:

"Il tema della responsabilità ha guidato questa edizione e speriamo di aver seminato un messaggio importante in tutti coloro che hanno partecipato."

Il Villaggio del Volontariato: un cuore pulsante

All’interno dell’Ex Mercato del Pesce, trasformato per l’occasione nel Villaggio del Volontariato, le associazioni hanno avuto la possibilità di presentare le proprie attività attraverso stand e incontri con il pubblico. L’atmosfera festosa è stata arricchita dalla musica vintage di Misspia Dj e dalle performance artistiche. Gli studenti dell’Istituto Superiore Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti, protagonisti di un reportage sull’evento, hanno documentato con entusiasmo i momenti salienti della manifestazione.

Incontri e dibattiti con grandi testimoni

Tra i momenti più significativi, i dibattiti ospitati nello Spazio Murat, che hanno visto la partecipazione di ospiti illustri come:

Alice Pomiato , influencer e green content creator;

, influencer e green content creator; Pierpaolo Romani , coordinatore nazionale di Avviso Pubblico;

, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico; Claudia Fauzia , divulgatrice e studiosa di genere;

, divulgatrice e studiosa di genere; Francesca Borri , corrispondente di guerra;

, corrispondente di guerra; Fausto Bertinotti , presidente emerito della Camera dei Deputati;

, presidente emerito della Camera dei Deputati; Costantino Esposito, filosofo e docente.

Questi incontri hanno affrontato temi cruciali, suscitando un vivo interesse soprattutto tra i giovani presenti, che hanno partecipato con domande e riflessioni.

Premi e riconoscimenti

Un momento di particolare emozione è stato l’assegnazione del premio “Testimone del Volontariato 2025” a Serena De Sandi, presidente dell’associazione Univox Aps, per il suo impegno nel benessere psicologico dei giovani. Il riconoscimento è stato conferito dall’associazione Il Testimone del Volontariato Italia OdV, in collaborazione con il CSV San Nicola ETS.

Spettacoli e arte

Spazi gremiti anche per gli eventi culturali:

Lo spettacolo teatrale “La responsabilità dei sentimenti” di Franco Arminio;

di Franco Arminio; La performance di Alessio di Modica;

L’opera “Io sono Franco”, che racconta la storia di Francesco Marcone, funzionario ucciso dalla mafia a Foggia.

Prospettive future

Il direttore del CSV San Nicola ETS, Alessandro Cobianchi, ha espresso soddisfazione per il successo della manifestazione e ha annunciato possibili miglioramenti futuri:

"L’incremento delle associazioni e la scelta dell’ex Mercato del Pesce come sede sono stati punti di forza, ma lavoreremo per offrire soluzioni logistiche ancora più comode, considerando il periodo climatico."

Patrocini e collaborazioni

Il Meeting ha ricevuto il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, di CSVnet, del Forum del Terzo Settore e dell’Università di Bari, con il supporto di numerosi partner tra cui Assimoco Assicurazioni e il Garante dei Diritti delle persone con Disabilità. Mediapartner dell’evento è stato TGR, con la collaborazione della libreria Quintiliano.