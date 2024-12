Zelensky: 'Putin ha scelto il Natale per un attacco, un atto disumano'

Shutterstock

KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato duramente il massiccio attacco condotto dalla Russia durante la notte di Natale, definendolo un gesto deliberato e inumano. In un messaggio pubblicato su X (ex Twitter), Zelensky ha sottolineato come ogni attacco su larga scala sia il risultato di una pianificazione precisa e non di una decisione improvvisata.

"Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per la preparazione. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta deliberata, non solo di obiettivi ma anche di tempi e date. Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?", ha scritto il leader ucraino, puntando il dito contro Mosca.

La determinazione dell’Ucraina

Nonostante la gravità degli eventi, Zelensky ha espresso gratitudine verso tutti coloro che stanno lavorando per proteggere il Paese, dai militari agli operatori che difendono lo spazio aereo. "Ringrazio tutti coloro che lavorano per il Paese, che sono in servizio di combattimento, che proteggono i nostri cieli", ha dichiarato.

Il presidente ha poi ribadito la resilienza dell’Ucraina contro l’aggressione russa: "Il male russo non spezzerà l'Ucraina e non rovinerà il Natale", confermando che il popolo ucraino continuerà a lottare per la propria libertà e indipendenza, anche di fronte a provocazioni di tale portata simbolica.