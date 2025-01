Aeroporto del Salento, aggiudicata gara per ampliamento aerostazione e nuovo sistema smistamento bagagli

BRINDISI – Aggiudicata la gara per il raddoppio dell’aerostazione di Brindisi alla RTI composta da Siemens Logistics s.r.l. e Co.Ge.Se. Costruzioni s.r.l. – Aggiudicata la gara per il raddoppio dell’aerostazione di Brindisi alla RTI composta da Siemens Logistics s.r.l. e Co.Ge.Se. Costruzioni s.r.l.





Aeroporti di Puglia, quindi, aggiunge un ulteriore e importante tassello per lo sviluppo e l’efficienza dell’aeroporto del Salento. Dopo la conclusione dei lavori relativi ai nuovi piazzali di sosta aeromobili, al nuovo depuratore, alle cabine esterne e A.V.L. (segnalazione pista), è stata aggiudicata la gara per l’ampliamento dell’aerostazione e per il nuovo sistema di smistamento bagagli (BHS).





Questo intervento del valore di 9.237.325,01 di euro prevede di fatto l'ampliamento dell'aerostazione di Brindisi con la costruzione di un nuovo “corpo di fabbrica” nella zona sud-ovest. Un’opera che si è resa necessaria per garantire un’adeguata capienza alla crescente domanda di comfort per i passeggeri e per adeguare gli apparati relativi ai controlli di sicurezza allo Standard 3 (un livello maggiore rispetto all’attuale).





Al piano terra è previsto l'ampliamento dell'area check-in e, in area sterile, del sistema di smistamento bagagli (BHS). Al primo piano invece, verranno realizzate nuove aree dedicate agli imbarchi e alle attività commerciali.





"L’ampliamento dell’aeroporto di Brindisi – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta una svolta decisiva per il potenziamento della capacità operativa e per il miglioramento dell'esperienza dei passeggeri. Con questo intervento renderemo l'aeroporto di Brindisi sempre più competitivo e pronto a rispondere alle esigenze di un mercato in continua crescita. Ampliamo per accogliere un numero crescente di voli e passeggeri e realizziamo un nuovo sistema di smistamento bagagli per garantire una gestione più rapida ed efficiente dei flussi, una maggiore sicurezza e una riduzione dei tempi di attesa. Il nuovo impianto BHS che effettuerà scansioni tomografiche del bagaglio secondo le normative europee, in sostituzione dei tradizionali sistemi radiogeni, permetterà di processare fino a 1.800 bagagli l’ora, e fino a 8 voli contemporaneamente. Siamo fieri di investire nello sviluppo delle infrastrutture che avranno un impatto positivo sul trasporto aereo e sull’intero territorio pugliese".





"Il 2025 è e sarà ricordato – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - come l’anno delle infrastrutture per la nostra Regione. Con Aeroporti di Puglia abbiamo deciso di imprimere un'accelerazione strategica allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, con interventi significativi e mirati a garantire una mobilità sempre più efficiente, moderna e sostenibile. Questo è solo l'inizio: nei prossimi giorni, infatti annunceremo l’avvio di ulteriori cantieri e progetti che rafforzeranno il sistema infrastrutturale regionale. Vogliamo offrire ai passeggeri, al territorio regionale, alle imprese e ai turisti una rete sempre più competitiva e all'altezza delle sfide internazionali, consapevoli che investire nelle infrastrutture significa investire nel futuro della Puglia".





"L'avvio dei nuovi cantieri aeroportuali – hanno dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento e il direttore del Dipartimento Mobilità, Vito Antonacci - rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della rete aeroportuale pugliese. Aeroporti di Puglia ancora una volta è partner strategico per garantire standard sempre più elevati in termini di accessibilità, sicurezza e qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Questi interventi sono investimenti sul futuro della mobilità regionale e noi stiamo lavorando con determinazione affinché ogni aeroporto pugliese diventi un modello di eccellenza integrato in un sistema di trasporti sempre più efficiente e sostenibile".