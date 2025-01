Aggressione in corsia a Taranto, Pagano (Pd): 'Sacrosanta solidarietà alle infermiere aggredite. No inutili scarica-barile'

ROMA – “L’aggressione ai danni delle tre operatrici sanitarie al Moscati di Taranto è senza dubbio l’ennesimo episodio di violenza da stigmatizzare. E non si può, anche in questo caso, che rappresentare tutta la solidarietà possibile alle infermiere coinvolte." Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.“Far leva su questo caso per chiedere a un Presidente di Regione di intervenire con assunzioni di personale e più sicurezza, però, non serve proprio a nulla, visto che sia per le une che per l’altra è indispensabile l’intervento del Governo nazionale. Proprio qualche settimana fa, poi – continua il dem – abbiamo lanciato una petizione per chiedere al Governo Meloni di autorizzare il raddoppio dei Pronto Soccorso di Taranto, in deroga alla legge nazionale che attualmente impone vincoli assunzionali stringenti alle Regioni in piano operativo, affinché una volta completato il nuovo San Cataldo, si possa mantenere attivo anche il Pronto Soccorso di base presso l’ospedale SS. Annunziata o presso il Moscati. Ecco – conclude Pagano – invece che fare scarica-barile sulla Regione, i colleghi di maggioranza dovrebbero farsi promotori di questa richiesta e intercedere con il Governo per concedere quest’autorizzazione. Rispetto alle assunzioni di nuovo personale, infine, basterebbe ripristinare i 20 miliardi di euro che la Presidente del Consiglio ha tolto alla sanità pubblica nel prossimo quinquennio.”