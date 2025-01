Tricase, la Pupazza in mostra per i suoi "40 anni fosforescenti"

TRICASE - Il 6 febbraio 2025 la street artist la Pupazza compie 40 anni e per l'occasione ha immaginato un compleanno d'arte nel paese che le ha dato i natali. A Tricase, nella splendida cornice del loggione di Palazzo Gallone, andrà in scena la mostra di opere di pittura e design, "40 Anni Fosforescenti", organizzata con il supporto dell'Associazione LAAD e patrocinata da Regione Puglia e Comune di Tricase.L'esposizione, curata dall'art manager milanese Elena Vukosavljevic, sarà inaugurata giovedì 6 febbraio, dalle ore 19, con la presentazione del pittore Pasquale Scarciglia, incontrato durante la prima uscita ufficiale della pittrice, oltre 15 anni fa, nella Galleria Maccagnani di Lecce e che, da allora, la segue e supporta con dedizione.Dopo lo straordinario successo dell'esposizione itinerante Molto Sugo – che ha attraverso l'Italia fino a Milano - e la consacrazione a Roma - da WeGil insieme a due mostri sacri come Banksy e Warhol - un grande evento in Salento per un'artista importante che ha già lasciato un'impronta evidente nel panorama dell'arte moderna contemporanea.L'inaugurazione si terrà il 6 febbraio 2025 alle ore 19.00 e l'ingresso è libero per tutti i visitatori, che potranno esplorare l'esposizione dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.