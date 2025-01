Assalto a furgone portavalori sulla Statale 89: banditi in azione con chiodi e mezzi incendiati

FOGGIA – Un assalto spettacolare e ben organizzato è avvenuto questa mattina lungo la Statale 89, nel tratto tra San Nicandro Garganico e Apricena, nel Foggiano. Una banda composta da almeno dieci persone ha messo in atto un piano audace per assaltare un furgone portavalori.

La dinamica dell’assalto

I malviventi hanno cosparso la carreggiata con chiodi a tre punte, costringendo il furgone blindato a fermarsi, e successivamente hanno dato fuoco a diversi automezzi per bloccare l’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, mentre il traffico è stato deviato sulla Statale 693, la strada a scorrimento veloce garganica.

La banda ha utilizzato una pala meccanica per sfondare il portellone del blindato e impossessarsi del bottino, il cui valore è ancora in fase di quantificazione. Durante l’assalto, sono stati esplosi colpi di fucile in aria a scopo intimidatorio. I vigilantes a bordo del furgone, barricati all’interno del mezzo, sono rimasti illesi.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno effettuando rilievi sul luogo e proseguono le indagini per risalire agli autori del colpo. L’uso di mezzi incendiati e chiodi per bloccare il traffico lascia intuire che il piano sia stato studiato nei minimi dettagli.