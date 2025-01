Grave incidente tra Castellana e Conversano: due feriti in codice rosso

L’incidente ha provocato due feriti in codice rosso per dinamica da impatto, trasportati d’urgenza in ospedale. Al momento non si conoscono le loro condizioni precise, ma le operazioni di soccorso sono state tempestive.



I soccorsi



Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze del 118, un’automedica, la Polizia Locale di Castellana Grotte e i Vigili del Fuoco, impegnati non solo a prestare soccorso ma anche a deviare il traffico su percorsi alternativi.



Le indagini



Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude che possano aver contribuito velocità elevata o una possibile distrazione alla guida.