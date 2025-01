ATP 250 Montpellier: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci eliminati, Cobolli out anche nel doppio

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier, i tennisti italiani Flavio Cobolli e Mattia Bellucci sono stati eliminati dai rispettivi avversari, mentre le speranze per il torneo di doppio sono svanite per Cobolli e il francese Jonathan Eysseric.

Nel singolare, Flavio Cobolli è stato sconfitto in due set dall'olandese Jesper De Jong con il punteggio di 6-3 7-6. Nel primo set, De Jong ha dominato grazie a un servizio preciso e potente che ha messo in difficoltà l’italiano. Nel secondo set, Cobolli ha mostrato una grande tenacia, ma l'equilibrio fino al 6-6 è stato rotto dal tie-break, dove l'olandese, con il suo rovescio e i passanti incrociati, ha prevalso, conquistando il match.

Mattia Bellucci, invece, ha ceduto 7-5 7-6 contro l'americano Aleksandar Kovacevic. Nel primo set, Kovacevic ha dominato con colpi lungolinea che hanno messo sotto pressione Bellucci. Nel secondo set, l'americano ha poi chiuso il match con dei perfetti pallonetti, conquistando la vittoria in due set.

Nel torneo di doppio, Flavio Cobolli, in coppia con il francese Jonathan Eysseric, non è riuscito a superare il secondo turno, perdendo nettamente 6-2 6-2 contro l'olandese Sander Arends e l'americano Luke Johnson. La coppia Cobolli-Eysseric non è mai riuscita a trovare il ritmo giusto e gli avversari hanno dominato sin dall'inizio.

Nel doppio, invece, i francesi Manuel Guinard e Gregoire Jacque hanno ottenuto una vittoria convincente contro l'indiano Yuki Bhambri e il croato Ivan Dodig, con il punteggio di 6-4 7-5, avanzando così al turno successivo del torneo.