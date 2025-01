Australian Open: risultati del secondo turno, Sinner e Musetti avanzano, Berrettini eliminato

janniksin Ig

FRANCESCO LOIACONO – Prosegue la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open. L’altoatesino ha superato in quattro set l’australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, guadagnando un posto nel terzo turno del torneo. Ottima prova anche per Lorenzo Musetti, che ha battuto il canadese Denis Shapovalov in tre set molto combattuti (7-6, 7-6, 6-2).

Tra gli italiani, avanza anche Lorenzo Sonego, che ha avuto la meglio sul brasiliano Joao Fonseca in un’intensa battaglia terminata al quinto set: 6-7, 6-3, 6-1, 3-6, 6-3.

Esce di scena invece Matteo Berrettini, sconfitto dal danese Holger Rune in quattro set: 7-6, 2-6, 6-3, 7-6.

Altri risultati del torneo maschile

L’americano Learner Tien ha eliminato il russo Daniil Medvedev in una maratona conclusasi al quinto set: 6-3, 7-6, 6-7, 1-6, 7-6. Tra gli altri incontri, l’ungherese Fabian Marozsan ha battuto l’americano Frances Tiafoe (6-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-1), mentre il cileno Cristian Garin è stato travolto dall’americano Taylor Fritz, che si è imposto con un netto 6-2, 6-1, 6-0.

Successi anche per l’australiano Alex De Minaur, vincitore contro l’americano Tristan Boyer (6-2, 6-4, 6-3), e per l’americano Ben Shelton, che ha superato lo spagnolo Pablo Carreno Busta in quattro set (6-3, 6-3, 6-7, 6-4).

Nel torneo femminile

Tra le donne, Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso al terzo turno sconfiggendo la messicana Renata Zarazua. Eliminata invece Lucia Bronzetti, battuta dalla rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 7-5, 7-5.

L’americana Danielle Collins ha superato l’australiana Destanee Alaya (7-6, 4-6, 6-2), mentre l’ucraina Elina Svitolina ha prevalso sull’americana Caroline Dolehide (6-1, 6-4). Altri risultati vedono l’americana Madison Keys battere la rumena Elena Gabriela Ruse (7-6, 2-6, 7-5) e la kazaka Elena Rybakina trionfare sull’americana Iva Jovic (6-0, 6-3).

La polacca Iga Swiatek, tra le favorite del torneo, ha dominato la slovacca Rebecca Sramkova con un perentorio 6-0, 6-2, consolidando il suo status di candidata al titolo.