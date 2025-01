Serie C, Monopoli: infortunio per Yabre, frattura della mandibola. Rientro previsto a febbraio

MONOPOLI – Grave infortunio per il difensore del Monopoli, Moustapha Yabre, durante il match della ventunesima giornata del girone C di Serie C, vinto dai biancoverdi pugliesi per 2-1 contro il Sorrento allo stadio “Viviani”. Il giocatore ha riportato la frattura della mandibola ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico al Policlinico di Bari.

Yabre non ha preso parte all’ultimo incontro del Monopoli, una vittoria per 1-0 sul Foggia al “Veneziani”. I tempi di recupero stimati prevedono un’assenza di almeno un mese, con un possibile rientro fissato tra la metà e la fine di febbraio 2025.

La stagione di Yabre e la carriera

Prima dell’infortunio, Yabre aveva disputato 19 partite con il Monopoli in questa stagione, confermandosi una pedina importante per la difesa della squadra allenata da Alberto Colombo. Il giocatore, classe 2001, ha alle spalle una carriera che lo ha visto militare in diverse società italiane: Giugliano, Spal, Recanatese, Fiorenzuola, Cesena, Pordenone Under 19 e nel settore giovanile della Spal.

Le prospettive del Monopoli

L’assenza di Yabre rappresenta un problema per Colombo, soprattutto considerando il contributo del difensore nella fase difensiva e nella costruzione del gioco. Tuttavia, il tecnico può contare su una rosa competitiva che sta mantenendo il Monopoli in corsa per la promozione in Serie B.