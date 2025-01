Auto precipita in un dirupo a Ostuni: conducente ferito, salvato dai Vigili del Fuoco

OSTUNI - Un incidente spettacolare e fortunatamente non mortale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nei pressi di Ostuni, in provincia di Brindisi. Un uomo ha perso il controllo della propria auto, sfondando le barriere di sicurezza lungo la strada e precipitando per diversi metri in un dirupo tra vegetazione e rocce.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Il recupero del conducente, ferito ma cosciente, è stato portato a termine grazie a un'operazione congiunta dei Vigili del Fuoco. Sul luogo sono giunti tempestivamente una squadra del nucleo speleo-alpino-fluviale (SAF) e un'autoscala. Dopo aver estratto l'uomo dalle lamiere contorte della vettura, i pompieri lo hanno imbracato su un verricello e riportato sul piano stradale.

L'uomo affidato al 118

Una volta messo in sicurezza, il conducente è stato consegnato al personale sanitario del 118. Nonostante le ferite riportate nell'incidente, l'uomo non è in pericolo di vita, ma sarà necessario monitorarlo per ulteriori accertamenti medici.

Indagini in corso

Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta da chiarire cosa abbia portato l'auto a perdere aderenza e a sfondare le barriere di protezione.