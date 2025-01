Bari, al via la terza edizione di “Professional Expo”

BARI - Lunedì 13 gennaio al The Nicolaus Hotel di Bari, si è svolta la conferenza stampa di



La manifestazione, che si svolgerà nel prossimo fine settimana (18 e 19 gennaio) ospiterà una

trentina di aziende, italiane ed europee, con la presenza dei più noti marchi del settore. Saranno

presenti le novità del 2025 del comparto audio, video e foto. Inoltre, questa terza edizione proporrà,

come novità, l’inserimento della grafica e della stampa, ambiti in notevole sviluppo e di particolare

interesse.



“La terza edizione di questa Professional Expo mette sicuramente in evidenza quanto interesse ci

sia per il reparto imagine – ha spiegato Marco Solimine - È sicuramente un’occasione unica per i

professionisti ma anche per gli amatori e certamene un momento di condivisione per tutti gli

amanti del settore”.



Oltre alla parte espositiva, grande circa 2mila metri quadrati, Professional Expo proporrà anche

quest’anno una serie di iniziative culturali, con importanti nomi del panorama italiano. Tra gli ospiti

dell’edizione 2025 ci saranno Simone Cioè ed Emanuele Di Mare di Crope, noti per i loro podcast

seguiti da oltre 6mila filmmaker e fotografi. Ci sarà il celebre fotografo di pubblicità e moda

Francesco Francia, impegnato con vari laboratori e talk sull’illuminotecnica.



“In un mondo frenetico come quello che viviamo – ha affermato Rocco Solimine - è

importantissimo cercare di gettare le basi per quanto riguarda la cultura delle immagini. Da parte

nostra c’è la volontà di voler proiettare un discorso futuristico sul professionismo di questo settore

mettendo insieme le aziende, i tecnici e anche gli amatori”.



Professional Expo sarà aperta sabato 18 dalle 10.30 (con il taglio del nastro) alle 20 e domenica 19

dalle 9 alle 20. L’ingresso è gratuito con registrazione sul sito www.professionalexpo.it o in loco.

