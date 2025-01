Bari, la Comunità Greca celebra il gemellaggio con l'Associazione Crocerossine d’Italia Onlus

BARI - Il 31 gennaio 2025, nella cornice della tradizionale festa della Vassilopita, augurio simbolico per il Nuovo Anno, si terrà un evento di grande importanza organizzato dalla Comunità Greca di Bari. Durante la cerimonia, il Presidente della Comunità, Dott. Giovanni Maria Panaiotis Grittani Thalassinos, conferirà un prestigioso “Titolo d’onore” in pergamena alla Dott.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi, Presidente Nazionale dell’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus.

Questo riconoscimento viene attribuito per il costante supporto della Dott.ssa Fizzarotti Selvaggi agli ideali della Comunità Greca e, in particolare, per il suo prezioso contributo nel 2018, quando, con il consenso dell’allora Presidente Nazionale delle Crocerossine, Mila Brachetti Peretti, organizzò una raccolta di farmaci destinati ai grandi ustionati dell’incendio di Atene.

Gli aiuti, spediti tempestivamente, furono recapitati alla farmacia dell’Ospedale Sismanoglio-Amalia Fleming General Hospital of Attica, sotto la supervisione della Dott.ssa Despoina Makridaki, direttrice dei Servizi Farmaceutici. Questo gesto di solidarietà ha rappresentato un concreto esempio dei valori umanitari condivisi tra Italia e Grecia.

La cerimonia segna anche un momento di celebrazione del Gemellaggio firmato tra la Comunità Greca di Bari e l’Associazione Crocerossine d’Italia Onlus, un accordo che sottolinea l’impegno comune a diffondere e promuovere i valori umanitari, culturali e artistici che uniscono le due nazioni.

La festa della Vassilopita, simbolo di buon auspicio per l’anno nuovo, sarà un’occasione per celebrare non solo il legame storico e culturale tra Grecia e Italia, ma anche i valori di solidarietà e cooperazione che continuano a rafforzare questa amicizia.

Un appuntamento di grande significato umano e culturale, aperto alla cittadinanza.