Bari, online gli esiti degli avvisi per le borse di studio destinate a studenti delle scuole superiori e a laureati con tesi sulla città

BARI - Sono in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari gli esiti dei concorsi per l’assegnazione di borse di studio per studenti delle scuole secondarie di II grado o diplomati e per laureati che abbiano discusso la tesi sulla città di Bari.Per il primo concorso, che prevedeva l’assegnazione di 65 borse di studio per l’anno scolastico 2023/24, del valore di 259 euro ciascuna, in favore di studenti particolarmente meritevoli delle classi I, II, III o IV delle scuole secondarie di II grado (statali o paritarie) della città di Bari, sono state assegnate 53 borse di studio aggiuntive rispetto a quelle inizialmente stabilite. L’esito è disponibile a questo link. Il secondo concorso riguarda il conferimento di borse di studio, del valore di € 1.546 ciascuna, in favore di laureati nell’anno accademico 2022/23 che abbiano conseguito una laurea di I o di II livello o a ciclo unico presso un qualunque corso di studi universitario, discutendo una tesi sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse. Sono state assegnate complessivamente 6 borse di studio. L’esito è disponibile a questo link “Premiare i nostri migliori studenti e i laureati che hanno scelto di approfondire la realtà della città di Bari nei loro studi significa riconoscere il valore dell’impegno personale e del merito, ma anche incentivare una riflessione critica e propositiva sulle sfide e le opportunità del nostro territorio - dichiara l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola -. Il fatto che anche quest’anno abbiamo incrementato il numero di borse di studio destinate agli studenti delle scuole secondarie, assegnandone 118 rispetto alle 65 inizialmente previste, è il segno della volontà di questa amministrazione di investire sui giovani e sul loro futuro. Allo stesso modo, il conferimento delle borse di studio ai laureati che hanno discusso una tesi sulla città di Bari sottolinea l’importanza di incoraggiare la ricerca e l’innovazione che nascono dal confronto diretto con il contesto locale. Questi interventi non sono soltanto un riconoscimento economico, ma un messaggio chiaro: Bari è una città che crede nei suoi giovani, nel loro potenziale e nella loro capacità di costruire un futuro migliore per tutti. A tutti i vincitori delle borse di studio va il nostro plauso e l’augurio di continuare a perseguire i propri obiettivi con determinazione e passione”.